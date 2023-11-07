原标题：《大地之光》在澳门大学演出

《大地之光》剧照。 受访单位供图

近日，中国地质大学（武汉）原创话剧《大地之光》首次在澳门大学演出，话剧以倒叙手法，从李四光晚年与学生的对话入手，通过特定的历史场景表现李四光胸怀祖国、献身科学、淡泊名利、敬业奉献、坚持真理、勇于担当的一生。由此，“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”本轮澳门巡演活动正式启动。

中国科协副主席、中国工程院院士黄璐琦在启动仪式上表示，以科学大师名校宣传工程为开端，接下来他们会把更多元、优质的科学家故事带给澳门青少年，用时代精神助力粤港澳大湾区建设和澳门经济发展。

中国地质大学（武汉）党委书记黄晓玫介绍了李四光先生的生平，她希望借《大地之光》首次在澳门大学公演的契机，促进两校科技工作者和青年学生更加相近相亲。

除话剧演出外，“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”还将开展科学家精神宣讲报告、高校师生座谈交流会、李四光生平事迹展等系列活动。活动以剧为媒，为两地青年同向同行架起“新桥梁”，形成科学家精神与文化交流深度融合新形态。（通讯员杜宇 记者 郑莉 吴纯新）

(责编：李昉、李依环)