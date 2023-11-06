原标题：首届学青会：相聚壮美广西 共赴青春之约

第一届全国学生（青年）运动会11月5日晚在广西南宁开幕。当日下午，学青会组委会举行新闻发布会，教育部、国家体育总局、共青团中央和广西相关负责人介绍有关情况。

2021年6月，经国务院批准，确定由广西承办第一届全国学生（青年）运动会。学青会是体教融合改革的成果，根据2020年中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过的《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》，由国家体育总局主办的原全国青年运动会和由教育部主办的原全国学生运动会，合并为全国学生（青年）运动会。举办学青会是推动新时代青少年体育改革发展、增强青少年体质、促进竞技体育后备人才培养的重要举措，是检验体教融合成果的重要平台，对加快推进教育强国、体育强国建设具有重要意义。

据介绍，本届学青会赛事共设39个大项、51个分项、805个小项，其中校园组370个、公开组435个。闭幕式将于11月15日举行。

为保证办赛体系高效有序运行，教育部、国家体育总局、共青团中央和广西共同成立组委会，形成四方联动的筹备格局。广西成立学青会执委会作为筹备执行机构，51个区直单位和14个市全面参与，加强全区范围筹办工作协调推进。广西14个市、8个县、8所高校承担办赛任务，各市分别成立本级执委会，建立自治区、市县和高校完善的赛事组织体系。

据悉，本届学青会共有包括香港特别行政区、澳门特别行政区在内的101个代表团报名参加。参赛运动员共计20360人（广西赛区17971人、广西以外赛区2389人），代表团官员共计9578人（广西赛区8058人、广西以外赛区1520人），代表团总人数共计29938人。

目前，学青会公开组已完成198个小项的比赛。参赛运动员展现出良好的精神状态和较高的竞技水平。蹼泳决赛中，南宁代表团女子运动员姚华莉分别打破了100米器泳和50米潜泳两项世界青年纪录；射击比赛中，两个项目3人破亚洲纪录；田径赛场上，两个项目3人破全国少年纪录。

国家体育总局在赛时组建调研组，每个项目指定两名工作人员负责本项目的调研工作，对后备人才的发现和培养工作进行全面梳理和综合评估，切实发挥学青会在发现、培养、输送人才等方面的作用。

（记者 王东 王瑾雯 周仕兴）

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