原标题：厦门湖里：把文化服务送到基层群众心坎上

“我家的多肉植物很奇特，叶子滑溜溜的，手指放在上面像坐滑梯……”日前，在厦门后埔公益图书馆的写作课上，一个小男孩在对植物细致入微观察后，写下了这段文字。指导老师朱淑秀读后夸赞：“你很有天赋，说不定长大后能成为作家呢。”一句轻轻的鼓励，让这名城中村男孩眼睛里闪烁出兴奋的光芒，心中从此种下了一颗梦想的种子。

今年以来，福建省厦门市湖里区开展“文化进万家”文化惠民活动，以“群众点单，艺术协会接单，政府买单，受众评单”的形式，走进全区48个社区、2个公益图书馆、1所民办学校，向5至75周岁的市民群众提供13大文化艺术门类的2000多节公益文化培训课程。

走进湖里高殿社区，记者便被一股浓浓的文化气息所包围。高殿社区在新时代文明实践站设理论宣讲室、图书室、舞蹈室等场所，开展国画基础、街舞、少儿武术、朗诵技巧提升等课程，授课对象为社区及周边居民。

“老师，谢谢您，让我们拥有了快乐的学习时光。”课程结束后，孩子们将区美术家协会林金钗老师团团围住。文化惠民活动中，湖里区作家协会、音乐家协会、舞蹈家协会等9大艺术协会派出了近百名优秀艺术家，以文艺志愿服务的方式走入社区，传授艺术知识和技能，其中不乏国家级、省级文学家或艺术家。

“将文化惠民与社区发展相结合，湖里区创立了‘文化+服务+治理’融合发展新模式，以文化聚‘邻’心，以服务暖人心，通过文化活动的纽带作用，促进居民之间、居民与社区工作人员之间的沟通交流。文化惠民活动让社区和群众的关系更紧密了。”湖里区禾山社区党委书记、居委会主任贾丽说。

（记者 马跃华）

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