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我的高中毕业典礼（留学记）

柯茹馨
2023年11月02日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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在哈萨克斯坦度过了几年高中时光后，我迎来了盛大的毕业典礼。作为全校唯一一个中国学生，我以每科全优的成绩毕业。我想，毕业典礼这一天值得我铭记在心。

毕业典礼是一场精心编排的盛宴，各方准备工作早在两个月前便已开始。家长们热情洋溢地投入其中，与学校通力合作，精心筹备场地、菜品、主持人、表演节目等。

毕业学子的准备工作也在紧锣密鼓地展开。我们需要彩排毕业舞蹈，表演节目。其中的挑战可不亚于课业学习。大家认真对待，投入其中，因为典礼在我们心中有别样的意义，它不仅是对学业的总结，也是对过去的告别和对未来的展望，因此，大家都想呈现出最好的一面。

毕业典礼当天，整个校园充满着喜悦、欢快的气氛。女生们身着华丽礼服，造型精致，手挽身着西装的男同学们缓缓地步入宴会厅。家长们也身着盛装，在一旁欣慰地注视着我们。开场时我们在舞台上排着整齐的队形，跳了一曲优美的华尔兹，转圈、移步，台上每一位毕业生都散发着自信的光芒。

随后，校长、主任开始颁发毕业证书。在“优秀毕业生”上台前，同学们会先分享关于他的故事，然后师长会给予美好的祝福。我很荣幸成为“优秀毕业生”中唯一的中国学生，听着朝夕相处的同学们回忆起和我的故事，上台时看到父母自豪的目光，我深深感到这不仅是一份个人荣誉，也在向更多人展示中国学子的风采。

站在领奖台上，手捧着鲜花和毕业证书，看着台下一张张熟悉的面孔，我想起了刚来哈萨克斯坦时，一切都是那么陌生而新鲜。这里的语言、文化、生活习惯，与我熟悉的家乡大不相同。但好客的当地人和同学们给了我许多包容与支持。在他们的帮助下，我逐渐适应了环境，与他们建立起深厚的友情，一同分享成长的喜悦与烦恼。我认为无论身在何处，只要拥有梦想，勤奋向前，都能创造出属于自己的精彩。

而后，一系列精彩的节目给观众带来了视觉享受，同学间的欢声笑语，家长们的殷殷期盼，仿佛光影般交织成一幕幕绚烂的画面，令人动容。我不禁感慨，这段难忘的高中时光，不仅让我收获了知识，更让我收获了友情和成长。高中毕业典礼，是我高中时代一个完美的收官，也是下一阶段的崭新开端。

（作者系荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学国际商业管理系大一学生）

(责编：李依环、李昉)

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