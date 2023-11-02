本报记者 丁美栋

非洲青年驻华代表团团长门杜

今年7月，喀麦隆青年门杜从北京大学国际关系学院毕业，获得博士学位。毕业典礼上，门杜想起10年前第一次学中文的情形。如今，他已是个“中国通”，不仅到过中国的很多城市乡村，还创立了中非青年联合会……

“共建‘一带一路’倡议让我与中国结缘，改变了我的一生！”门杜说。

打开一扇了解中国的大门

2013年，门杜结束德国留学生涯，回到喀麦隆。时值共建“一带一路”倡议提出不久，家乡随处可见中国承建的基础设施项目。这让门杜好奇：中国究竟是一个怎样的国家？他随即报名一所本地孔子学院，从学中文开始，了解这个“素未谋面”却又“到处可见”的国家。

2015年1月，汉语已经相当流利的门杜下定决心：申请留学中国，亲身感受这个向往已久的国家。经过近一年的准备，2015年底，门杜如愿以偿踏上中国土地，来到北京大学。

“只有身在中国，才能更深切地了解中国。”门杜告诉记者，他经常参加社会实践和公益活动，结识中国朋友，见证中国社会的发展进步。

在北大，门杜选修的是国际政治和非洲研究课程。其中，他对有关共建“一带一路”倡议的内容最感兴趣。“这些年，我调研了许多参与‘一带一路’建设的中国企业，逐渐理解这一倡议的深刻内涵。‘一带一路’改变了非洲面貌，更给当地社会带来了发展机遇，不少非洲青年通过培训学到技术和管理经验，实现了自己的人生梦想。”门杜说。

2018年，中喀签署共建“一带一路”合作文件，门杜很振奋，“共建‘一带一路’倡议为我打开一扇了解中国的大门，也为两国发展和青年交流创造了更宽广的天地。”

把中国经验带回非洲

“共建‘一带一路’倡议和非盟《2063年议程》十分契合，通过参与共建‘一带一路’、加强中非合作，非洲能够汲取中国的优秀经验，实现自己的发展目标。”门杜介绍，留学期间，他专门奔赴山西、宁夏、贵州等地乡村，探访当地基层治理和脱贫攻坚情况，希望对非洲减贫有所帮助。

门杜向记者细数在中国基层的所见所闻：在山西兴县沙壕村，他观察当地通过非遗剪纸实现脱贫的鲜活事例；在宁夏永宁县，他看到干旱地区大力发展葡萄产业致富；在贵州遵义市，他协助当地农民易地搬迁，了解医疗保障制度。

每到一处，门杜都会总结相关经验，将其翻译成非洲当地语言，分享给非洲的青年朋友以及非洲媒体、智库、研究机构等平台，让他们对中国有新的认识，也给当地应对发展挑战提供启发。

用青年力量深化中非合作

共建“一带一路”倡议下，中非合作愈加深入，越来越多的非洲青年来到中国学习工作，中国已成为非洲第二大留学国。

看到中非青年之间日益紧密的沟通需要，担任非洲青年驻华代表团团长的门杜积极联络，于2018年作为联合创始人建立了中非青年联合会。

“许多非洲青年在中国学成归国后，十分盼望用自己的才能参与中非合作交流。”门杜说，中非青年联合会将有中国留学经历的非洲青年聚拢起来，通过举办“中国角”“非洲角”、为非洲青年与中企牵桥搭线等方式，持续深化双方青年的联系。

据悉，中非青年联合会成立以来，已在中国和非洲各地举办上千场青年交流活动，让非洲青年读懂中国，也让中国青年读懂非洲，不少中非青年借此契机成为挚友。

“非洲有句古老的谚语，‘独行快，众行远’。共建‘一带一路’倡议让中非青年紧密相连，我们一起努力、携手并进，不仅可以走得更快，也可以走得更远。”门杜的话语中满是憧憬。

(责编：李依环、李昉)