人民网北京11月1日电 （记者孙竞）日前，第三届北京市基础教育发展论坛暨北京市教育学会2023年学术年会在北京二中开幕。本届论坛的主题为“夯实教育强国基点，探索基础教育创新之路”。

北京市教委主任李奕以“筑牢教育强国根基，以教育评价改革为切入点，加快推进首都基础教育高质量发展”为题，对北京推进中考改革的思考进行了深入解读，对改革后推进首都基础教育高质量发展的实施路径做了分享和交流。

李奕指出，基础教育高质量发展不能再以聚集资源求增长，要主动探索绿色低碳减量的发展范式，根本要求是实现学校育人水平向高质量发展转型升级。学校要树立新型的资源观、环境观，善于整合学校资源、专业指导资源、社会资源，把无用的作业、低效的课堂、多余的考试减下去，更好满足孩子们在校内学足学好的实际需求。教师要积极主动探索基础知识、兴趣和思维品质相统一的教育教学新模式新方法，夯实基本功，提升综合素质，全面提高教书育人的本领。

当天下午，六个分论坛分别聚焦党建引领、“双减”行动、新课程改革等主题开展研讨和交流，校长和专家代表分享了“减量发展”在学校层面的探索和思考。

北京市房山区良乡第三小学介绍了学校持续推进大单元教学和单元课程建设，融通章节知识、结构和目标，不断提升学生学科核心素养发展的经验。史家教育集团推动校本教研重心从“学科教学”转向“学科育人”，探索“大教研”机制，横向关注学科教研和跨学科教研并行，纵向实现学段教研与跨学段教研衔接，实现“一体化”贯通。北京市朝阳区白家庄小学以切片教研为突破口，探索教师专业水平和课堂效率的提升。教师们在切片教研活动中，共同构建了一种互相促进学习的“合作性同事”关系，打造出促进儿童思维生长的思辨课堂、民主课堂、全员参与课堂。北京市海淀区翠微小学立足高质量发展，着力开展教研组、项目组、课题组等多样化教研方式，提高教师的专业素养。北京小学翡翠城分校以“双师课堂”为主要实践模式，探索构建双师双班、双师一班、多师一班等课堂教学新样态。北京市怀柔区第三小学从师德、安全、班级管理、单元整体备课、学习方式变革、数字教育、身心健康等七大领域精心设计了150门课程，教师可以根据自己的岗位和兴趣，线上进行选课，实现“一人一课表”。

据悉，北京市基础教育发展论坛自2021年首次举办，至今已经成功举办了三届。本届论坛采取线下与线上相结合的方式进行。除了六个分论坛，还将有30余场场外分论坛继续围绕论坛主题展开研讨和交流，场外分论坛将持续到今年年底。

(责编：郝孟佳、熊旭)