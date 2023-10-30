新华社上海10月29日电 （记者郭敬丹）由国家新闻出版署主办的中国期刊高质量发展论坛10月27日在上海举行。

据介绍，此次论坛的主要任务是深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实全国宣传思想文化工作会议精神，交流成绩经验、探讨思路对策、凝聚力量共识，推动新时代新征程期刊高质量发展。本次论坛由中国期刊协会、上海市新闻出版局和上海大学承办，包括主论坛和6个分论坛。中国科协科技创新部、湖南省委宣传部、上海大学、《历史研究》、《读者》、《分子植物》、《问天少年》、南方杂志社、中华医学会杂志社负责同志在主论坛作主题演讲。各分论坛围绕文化传承发展、建设一流学术期刊、推进集群化发展、提升期刊国际传播力等主题深入交流研讨，共商加快实现期刊高质量发展之策。

中央有关期刊主管部门、属地期刊出版管理部门、期刊行业协会相关负责同志，科学家代表，期刊出版单位、期刊评价单位、数据库平台等方面的代表共700余人参加论坛。

《 人民日报 》（ 2023年10月30日 10 版）

(责编：李依环、李昉)