本报兰州电 （记者银 燕）日前，甘肃印发《甘肃省科技人才评价改革试点工作方案》，选定四家试点单位试点创新科技人才评价机制，构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系。

《方案》提出以质量、绩效、贡献为导向的科技评价标准，对承担“卡脖子”重大攻关任务、重大科技基础设施建设任务等并作出重要贡献的科研人员，在岗位聘用、职称评审、绩效考核等方面，加大倾斜支持力度。

围绕基础研究类人才评价，《方案》提出，实行以原创成果和高质量论文为标志的代表作评价，探索建立跨学科交叉融合创新和原始创新的综合评价指标体系。

针对应用研究和技术开发类人才的评价，《方案》明确提出，以产业贡献和技术开发应用为导向，重点评价技术标准、高价值专利、成果转化产业化等代表性成果，建立体现产学研、技术创新、成果应用实效及对经济社会发展贡献的评价指标，探索由政府、市场、专业组织、用人单位等多元主体参与的多维度人才评价体系，为“爱才为才、引才聚才、用才留才”的工作思路找到突破口，让科研人员轻装上阵，心无旁骛地开展科研攻关。

创新公益人才评价机制。《方案》指出，针对社会公益研究类人才的评价将强调公益属性，突出长期在艰苦边远地区、高危岗位、基层一线和从事科研基础性工作科研人员的贡献。

(责编：李依环、李昉)