原标题：“确保黄沙穿绿衣 ”

秋风拂过内蒙古库布其沙漠，地表植被悄然蒙上了层微黄。日前，记者沿着黄河岸驱车前行，看到不远处杭锦旗什拉召治沙站的科研人员们正忙碌着。

什拉召治沙站站长贾文义一边使用大地阻抗仪测定地下水位，一边埋头记录着数据。“进入秋冬季，植被生长缓慢，为了保证沙漠植被的存活率，我们要及时监测环境数据，还要深入沙区铺设沙障、引水灌溉、设置网围栏和防火隔离带等，确保黄沙穿‘绿衣’。”贾文义起身告诉记者。

“多年来，经过反复实践、创新，库布其沙漠生态治理经验从当初的点片治沙到系统治理，从传统植树到微创植树，从人工种植到无人机种植，探索出了一整套成熟科学的方案。”贾文义说。

近年来，内蒙古杭锦旗大力实施治沙人才引进和本土人才培育工程，建成沙漠生态修复示范基地、人才科创示范中心等生态治理研究平台，对未利用沙漠土地进行生态修复及绿化，持续推进传统治沙向科技治沙转变，有效实现了“防沙固沙＋生态产业”同向驱动。

走进人才科创示范中心的库布其种质资源库，千余种西北地区植物种子在这里完美封存，蓄势待发。

“多年来，我和团队主要研究培育沙旱生植物，已成功培育研发了1000多种耐寒、耐旱、耐盐碱的种质资源。”90后青年返乡人才、亿利集团库布其治沙工程师李挺说，“不仅如此，我们还逐步探索出了风向数据植树法、无人机飞播植树、微创水汽法植树、甘草平移治沙等多种治沙技术，库布其沙漠的治理进程向前迈了一大步。”

63岁的高毛虎是当地土生土长的治沙人才。作为杭锦旗最早一批的治沙人，高毛虎发挥共产党员先锋模范作用，率先参与防沙治沙，成立了全旗第一支党员治沙联队，带领周边村民治沙护路。在长期的治沙中，高毛虎摸索出了诸多先进方法，“水气植树法”就是典型的代表。

“以空心钢管作为冲击水枪，通过水泵的压力，将水直接射入沙丘中形成栽植孔，然后将苗条插入栽植孔，并用水枪将苗条周边的沙土冲入空隙，填满封实，一次性完成造林和灌溉工序。”高毛虎边说边向记者比画着植树的动作。

随着治沙成效凸显，高毛虎还带着治沙联队到西藏那曲等地种树，带领周边村民治沙致富。“依靠种树，治沙联队的成员年收入少则一二十万元，多则三四十万元，收入水平较最开始翻了几番。”高毛虎介绍。

目前，杭锦旗共引进治沙人才92人，培育本土治沙人才100余人，取得治沙科技创新成果100多项，为库布其沙漠生态综合治理提供坚实人才支撑。在几代治沙人的不懈努力下，如今的库布其沙漠有6000多平方公里披上“绿装”，植被覆盖率达到了53%，动植物由100多种增长到530多种。

（记者 高平 王潇）

(责编：李昉、李依环)