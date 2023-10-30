新华社香港10月28日电 （记者陆芸）28日，香港特区政府创新科技署主办的“创新科技嘉年华2023”在香港科学园开幕。活动以“智慧生活 绿色科技”为主题，为期9天，展出多项香港创新发明和科研成果，吸引市民踊跃参加。

香港特区政府财政司司长陈茂波在开幕式上致辞表示，近年来香港大力推动创科发展，当中很重要的元素就是培育创科人才，以及营造有利于创科发展的社会氛围。希望能让年轻朋友从小就对创科产生兴趣，多加探索，吸引他们未来投身创科事业。

“过去在香港，金融从业者、医生、律师、会计师等被视为最热门、最有前途的职业。今天，香港的创科发展日益蓬勃，更多同学选择读科研理工等学科，我对未来创科的发展十分有信心。”陈茂波说。

活动现场，一系列富有创意的展品展现了科技在日常生活中的广泛应用。在香港专业教育学院展位，中药房内常见的百子柜被安装上LED屏幕，只要扫一扫处方上的二维码，百子柜相应抽屉上的屏幕便会亮起并显示处方剂量，方便配药员精准高效取药。

香港专业教育学院健康及生命科学系健康科技中心经理张伟豪说，利用新科技加强药品管理，不仅可以提高效率，更能保障安全，希望将该技术推广至中小型药房，助力香港中医药发展。

绿色科技也是展览的重要元素之一。在氢燃料电池企业国鸿氢能的展台，几辆氢能巴士的模型吸引了众多小朋友关注。国鸿国际海外品牌及市场推广经理李沁芮告诉记者，随着特区政府对绿色发展和智慧城市越来越重视，公众对于氢能的认知度也在提升，这为公司立足香港拓展国际市场带来巨大空间。

据介绍，香港已经培育一批高质量的绿色科技公司，香港科学园和数码港内聚集超过100家绿色科技企业，其中一些业务版图已拓展到海外。

除展览外，本次嘉年华还将举办约150场不同主题的工作坊，以及30多场网上讲座，让公众了解创科对日常生活的重要性，并启发年轻一代对科学、科技、工程及数学的认识和兴趣。

在嘉年华现场，光明学校两名三年级学生在一款虚拟现实互动游戏前驻足。该游戏模拟香港真实的道路情况，两名小学生在摩天楼之间开起了“车”。互动游戏不仅带来了独特体验，更丰富了他们对未来的想象。“我希望未来成为一名科学家，发明更环保的汽车。”一名小学生说。

(责编：李依环、李昉)