杨宁 次拉

二〇二二年，主持人向永欣（左一）、杨家幸（左二）、林骏承（右一）与受邀嘉宾运动心理学家温筱茜合影。

受访者供图

在上海，他们见证了中国十多年的发展变化。他们在一间小小的录音室里，与中外嘉宾畅谈；录音室外，他们与中外粉丝交流。三位美籍华人正在使用播客促进中外之间的交流。

踏上播客之路

THD美籍华人英语访谈秀是一个每周更新的播客访谈节目，由三位身在中国的美籍华人杨家幸、向永欣、林骏承主持。他们邀请中外嘉宾参加节目，倾听不同职业和背景的人们的经验和想法。

三人都在美国长大。搬到中国上海后，因相似的经历和跨文化背景，他们很快走到了一起。访谈秀由杨家幸提议发起。在经历“中年危机”的迷惑之时，他决定进入考虑了很久的播客行业。

杨家幸联系了向永欣和林骏承，三人约定：每周拿出两个小时的时间，坐在桌前，深入探讨生活中有趣之处，用播客的形式记录下来。

“刚开始听到自己录制的声音时，觉得自己的声音不太悦耳，有点儿尴尬。”向永欣说，三人并非播音主持专业，也不曾从事过此类工作。最初，三人只是坐在一起聊天。逐渐步入正轨后，他们开始利用各自的人脉联系自己感兴趣的人物，与他们进行对话。

暖色的灯光、舒适的座椅、用乐器装饰并且挂满三人与嘉宾合照的墙壁……在温馨怡人的访谈环境中，受邀嘉宾感到舒适，他们敞开心怀地进行交流。

心理学家、社会科学研究者、翻译官、创业精英、健身达人……访谈秀的嘉宾来自各行各业，话题包括自我进步、东西方文化和生活方式等，每期时长为一至两个小时。目前，访谈秀已制作了130余期节目。

探讨多样话题

“深入思考往往需要多方面启发。”向永欣说，“自己的视角毕竟有限。与不同的人交流，常常能发现同一事物的不同侧面。”

他们从美国华人心理学家的话语中了解有关跨文化身份认同的心理学知识、从创办上海连锁餐厅的夫妻身上了解独特的餐饮创业经历、从翻译官处了解同声传译工作、从报纸专栏作家那里了解如何认识媒体、从格斗力量训练教练那里了解格斗赛背后的体能锻炼……与每一位嘉宾的对话，都让他们学习如何与过去的自我达成和解，如何成就自我、提高自我。

三人发现，很多美国人对中国人的生活方式和中国文化存在一些误解。他们想客观地分享更多个人故事和观点，让两国民众更好地理解对方。比如，丹佛大学心理咨询博士赵今朝在节目中提到：在中国，寻求心理帮助常常被视为一种只为特定人群提供的服务。但她强调，近年中国精神健康意识呈上升趋势，与心理治疗相关的负面看法也在逐渐改变。

标签化和媒体误导，是跨文化交际中的常见问题。三人经常与嘉宾探讨这种误导的表现和背后原因。节目嘉宾杰米·迪克森是一位作家，也是行为、影响力和传播领域的研究学者，他在访谈中提道：“有些人总是认为自己知道的比实际情况更多，这就造成了对世界的不准确认识，导致冲突和误解。”

作为生活在中国的美籍华人，他们难免也关注身份认同问题。无论是有关日常生活的具体话题，比如餐饮，还是有关民俗文化的相对抽象话题，访谈秀都曾讨论过。“我们不提供答案，我们只提供多种思考方式。”向永欣坦言。

“幸运的是，虽然不同的人拥有不同的经历和故事，我们总能在谈话中找到共鸣。”友情产生默契，使录音室常常充满欢声笑语，让受访嘉宾心情放松。林骏承说：“听到受邀嘉宾反馈，我们的节目自然并且有趣，我们三个人都觉得十分开心。”

传递客观声音

“我们最初担心，用英语在国内做播音节目，可能不会太顺利。”杨家幸说，“出乎意料的是，国内听众对我们这种带有跨文化性质的对话节目非常感兴趣。当然，我们的节目也能成为他们学习英语的一个渠道。”

当前，人们习惯于接收碎片化信息。长时间的节目如何吸引受众？杨家幸尝试截取节目精华部分，翻译成中文，并制作短视频，放到各大社交媒体平台上，期望吸引更多人，将自己的声音传得更远。

他们也会经常与访谈秀的粉丝交流。听完节目后，有些粉丝会在群聊中分享自己的感受和思考，有时他们会希望访谈秀探讨自己感兴趣的某些话题，有些粉丝甚至会成为受邀嘉宾。

有一位粉丝曾留言：“主持声音好听，几位都相当客观理性，让我对生活中的一些问题产生了反思。”也有人留言：“请节目务必继续揭示生活的真相！”还有粉丝说：“节目是一个很棒的拓宽视野、看见世界的窗口。”

THD美籍华人英语访谈秀在“喜马拉雅”上总播放量已达100万次，全平台粉丝数已经接近10万。访谈秀也在苹果手机播客、油管视频等频道，同时播送给国外听众。他们希望节目能够成为中西文化的桥梁、一个真诚对话的平台。

从搬到中国到现在已经十五六年，三人见证了中国上海以及其他城市的飞速发展。在中国生活多年，三人均已组建家庭，工作上也小有成就。杨家幸说：“我们都爱上了中国，爱上了上海。”

三人的中文并不是很好，不过他们还是希望以后能制作中文节目，触及更多人。未来，他们会继续认真维护这个播客平台。未来不设限，他们保持着开放心态，相信一切都充满希望。

(责编：李昉、孙竞)