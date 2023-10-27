带着对宝岛台湾的好奇心，几位学生合作设计了一份“研学计划”——结伴“游览”太鲁阁、日月潭，“品尝”夜市美食，“体验”当地学校艺术课程，“跳起”欢快的台湾少数民族舞蹈……

近日，上海市普陀区万里城实验学校的学生们以校园情景剧方式完成了这次特殊的“研学”。《我的“宝岛游记”》不仅展示了学子们对台湾人文历史的主动探究和深层思考，也为2023年上海普陀区涉台教育月主题活动拉开帷幕。

据介绍，普陀区人民政府台湾事务办公室和普陀区教育局联合打造“两岸同源中华情”涉台教育“百课进百校”活动品牌，利用课堂和课外实践，以学科教育为依托，探索将涉台教育内容融入语文、数学、英语、道德与法治、地理等课程，让学生在学习中深化“两岸同源”认知。

近日发布的“百课进百校”课题清单包括小学数学课《面积的估测》、初中语文课《乡愁的呼唤，诗意的归途》、初中地理课《图说台湾》、高中历史课《文物南迁与两岸文化认同》以及劳动课程“台湾点心凤梨酥制作”等优秀教案。

普陀区台办相关负责人介绍，除了把示范课送进校园，还将开展涉台教育研学、手绘小报、知识竞赛等一系列活动，进一步增进青少年学子对台湾的了解，增强推动两岸关系和平发展、实现祖国统一大业的责任感和使命感。

作为两岸经贸文化交流最活跃的城市之一，上海近年来积极探索涉台教育进校园。崇明区城桥中学邀请台湾知名词作家庄奴先生之子黄浩然登上讲台，让同学们感受经典音乐作品背后的爱国情操和思乡情怀；普陀区金洲小学开展“我和台湾有个约会”主题班会，帮助孩子们了解台湾历史和风土人情；松江区举办“祖国在我心中”云汇演，鼓励两岸学子自编自导自演，通过歌舞、合唱、朗诵等形式表达对“两岸一家亲”的深切认同……

上海市人民政府台湾事务办公室副主任王立新表示，探索新形势下涉台教育创新，设计更多、更优秀、更易被接受的涉台教育课程，有助于帮助青少年巩固“两岸血脉相连不可分割”的共识，砥砺强国之志、实践报国之行，为实现祖国统一和中华民族伟大复兴而努力奋斗。（记者潘清）

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