原标题：205个企业和团队在中国深圳创新创业大赛获奖

10月25日，记者从广东省深圳市科技创新委员会获悉，在2023年第十五届中国深圳创新创业大赛（以下简称深创赛）上，共有7个行业共205个企业和团队获奖。

据悉，本届深创赛于2023年5月启动，设高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保、新一代信息技术、生物医药7个行业进行竞赛。最终角逐出行业决赛中企业组、团队组的一、二、三等奖和优秀奖，总奖金达1020万元。

据了解，本届深创赛获奖名单中，不乏前沿优质项目，诸如泳池清洁机器人关键技术、边缘计算处理器、超微腔室内表面改性技术、污泥分质资源化、金-钯包覆超软铜复合键合丝等。

本届深创赛重点关注战略性新兴产业和未来产业，设立网络与通信、超高清视频显示等28个二级分类。经过15年精心打造，深创赛已发展成为全国范围内具有相当影响力和号召力的创新创业赛事，是深圳市促进技术转移和成果产业化的重要平台，也是粤港澳大湾区高层次创新人才资源交流共享的创新创业平台。（记者罗云鹏）

(责编：李昉、孙竞)