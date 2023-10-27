人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

新型双光子荧光探针可快速检测脑瘤

2023年10月27日08:06 | 来源：科技日报
小字号

原标题：新型双光子荧光探针可快速检测脑瘤

　　记者26日从厦门大学获悉，该校柔性电子（未来技术）研究院黄维院士、李林教授团队与西北工业大学彭勃副教授团队合作，设计出一种用于快速检测人脑神经胶质瘤标志物的双光子荧光探针，该项成果有望应用于肿瘤的早期诊断和术中导航。相关成果近日发表在国际期刊《德国应用化学》上。

　　神经胶质瘤是最常见的原发性中枢神经系统肿瘤。此前研究表明，单胺氧化酶A（MAO-A）的异常表达与胶质瘤的发生发展密切相关，是胶质瘤诊疗的有效靶点。该项研究锁定单胺氧化酶A，筛选出适配其空腔大小的双光子荧光团，并设计合成出一种具有较高亲和力和选择性的双光子荧光探针。以用于快速检测人脑胶质瘤细胞和组织中MAO-A的含量。

　　研究显示，这种新型双光子荧光探针可以在20秒内完成对标志物的检测，是目前已知检测单胺氧化酶A的最快荧光探针，不仅如此，该探针还可以精准检测并区分不同细胞系标志物含量。研究结果表明，该探针在胶质瘤临床快速诊断和荧光术中导航方面有巨大应用潜力。

　　业内人士认为，一直以来，由于胶质瘤浸润性生长特性，其与脑组织间无明显边界，难以通过手术完全切除。基于荧光探针实时成像的技术，荧光分子探针能在术中实时“点亮”癌细胞，让外科手术有了“地图”的指引，突破了传统手术治疗的精度极限，显示出极大的临床价值。（记者符晓波）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部