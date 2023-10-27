原标题：“举重已经是我生命中的一部分”

10月26日，在杭州萧山体育中心体育馆，杭州亚残运会举重赛场迎来多项终极对决。在女子73公斤级决赛中，中国选手徐立立最终以135公斤的成绩夺冠并打破亚残运会纪录。

在第一轮试举中，徐立立完成了127公斤的挑战，位列第一。之后的两轮试举成了哈萨克斯坦选手与伊朗选手之间的亚军争夺战，而徐立立则将挑战重量增加到131公斤和135公斤，向亚残运会纪录发起冲击。

在全场观众的掌声中，她稳稳托起杠铃，成功刷新亚残运会纪录。随后，徐立立又将杠铃加到139公斤，挑战由自己保持的亚洲纪录（138公斤）。“这才是我这次参赛的最后目标，但比较遗憾，因为伤病影响了发力，没能挑战成功。”

看似轻松夺冠，可背后的艰辛只有徐立立自己知道——最大的考验来自伤病。“比赛之前感冒了，体力明显下降，在训练中也是伤病缠身，今天比赛上场前，几乎都没太大信心拿到金牌。”

徐立立说，走上举重运动员这条路有些机缘巧合，“2008年北京残奥会结束后，教练发现了正在工厂上班的我。当时我对举重没有一点概念，几乎从零开始”。

“在训练过程中发现，自己具备力量的底子，但技术动作总有瑕疵，例如上举总出问题。”徐立立回忆，自己在集体训练结束以后，常常一个人悄悄去训练房找感觉，在反复练习中慢慢提升水平。“现在，举重已经是我生命中的一部分，再也放不下了。”

除了举重运动员，徐立立还有一个身份——北京体育大学大三学生。“上大学也算圆了自己的一个梦。如今，我要争取比赛拿到好成绩，努力完成学业。”徐立立对此很有信心，“其实所学课程对我的训练很有帮助，通过 学习能找到技术薄弱点，从而更有针对性地提升成绩。例如，通过运动训练学课程，我学到了肌肉类型的知识，更清楚训练动作能提升哪类肌肉的力量，自己就会结合教练制定的训练计划进行合理调整。”

“下一个目标是明年的世界杯比赛，争取把成绩再提高一些，力争拿到巴黎残奥会的入场券。”徐立立话语中充满期待。

（记者 周世祥）

(责编：李昉、孙竞)