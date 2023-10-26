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首届学青会，广西准备好了（新气象 新作为）

本报记者 邓建胜 张云河 人民网记者 陈 燕
2023年10月26日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图①：10月18日，学青会运动员村迎来首批运动员入住。图为运动员乘车前往公寓。
庞革平 陈 燕摄
图②：迎学青会“农垦杯”第七届广西万村篮球赛在玉林市兴业县举行。
雷琦俊摄
图③：南宁市三塘镇体育训练基地。
焦 伟摄

一年多前，广西壮族自治区南宁市三塘体育训练比赛基地还是一片荒地。如今，10余个像巨型盒子的体育场馆矗立于此，一个简洁大方、集约高效、互动融合的综合性体育训练比赛基地已然成形，准备迎接第一届全国学生（青年）运动会（简称学青会）。

11月5日，学青会将在广西南宁开幕，这是广西承办的第一个竞技类全国综合性运动会，也将是广西目前承办规模最大、规格最高、比赛项目最全、参会人数最多的综合性体育盛会。广西壮族自治区党委、政府高度重视学青会筹备工作，提出了“办好学青会、取得好成绩”的目标要求，发出“举全区之力办好简约、安全、精彩的学青盛会，为加快建设体育强国贡献广西力量”的动员令。

当前，广西迎接学青会的氛围浓厚，学青会服务工作忙碌而有序地运转：场馆建设基本完成，运动健儿进入紧张备战状态，志愿者培训已完成，市民对于赛事的关注度越来越高……壮美广西发出青春之约，期待一场青春与体育的激情碰撞。

高标准高效率推进场馆建设运维

场馆是办赛的基石。学青会落地广西以来，广西仅用2年多时间改造建成48个既满足比赛要求又兼顾体育事业发展的比赛场馆，为学青会成功举办提供保障，为青年运动员挥洒青春、追逐梦想提供舞台。

今年国庆假期，广西依然炎热，上千名建设者在全区各个比赛场馆内奋战，一派繁忙景象：或操控直臂式升降车清洗场馆外墙，或进行修葺地面、补装路灯等收边收口收尾工作……

在三塘体育训练比赛基地，31岁的许长伟如往常般早起。简单洗漱和用餐后，他穿上工装，戴好安全帽，又开始一天的忙碌工作。黝黑的皮肤，见证了他在场馆建设中经历的风吹日晒。作为三塘体育训练比赛基地03—41地块项目生产经理，这是他过去一年来的工作常态。

总投资24.26亿元的三塘体育训练比赛基地，是学青会建设规模最大的新建比赛场馆之一，总建筑面积23.75万平方米，分为03—41、04—25、04—27三个地块，于2022年7月开工建设。为在学青会开幕之前如期交付使用，其工期被压缩至正常工期的1/3。

一年多前，许长伟刚到三塘体育训练比赛基地时，遇到了三面环山、杂草丛生、土方量大等难题。时间紧、任务重，但他迎难而上，立下目标：一定要保质保量按时完工。

如何经受考验如期竣工？如何确保工程质量？这是许长伟和各施工方一直在思考的问题。为保质保量保进度，三塘体育训练比赛基地项目各施工方纷纷亮出了自己的“绝招”。

03—41地块项目在施工过程中运用BIM技术进行三维建模，大大提高工效降低工期风险，加快施工进度；04—25地块项目全面推行精益建造，制定工序穿插模型，合理配置资源，有效避免各工作面闲置，缩短了整体工期；04—27地块项目在施工过程中采用智能化机械人高效穿插施工、采用物理投射法精准指导小轮车赛道堆坡。

历时300多个日夜，三塘体育训练比赛基地9月底正式通过竣工验收，身披蓝白幕墙的新建场馆在蓝天白云映衬下，凸显磅礴气势。“场馆都准备好了，就等运动健儿的精彩发挥了。”广西体育局三塘体育训练比赛基地项目现场负责人李坤说。

除了三塘体育训练比赛基地外，记者了解到，目前学青会比赛的场馆已经全部完成验收，各类测试赛正在紧锣密鼓地开展。运动员、裁判员的住宿以及车辆接送工作都做好了规划，安保、医疗保障、交通保障、志愿者服务等方面的准备工作也在有序进行当中。

运动员志愿者秣马厉兵全力“备战”

摔跤场上，19岁的摔跤小将陆锋肌肉紧绷，在与队友进行着力量与智慧的缠斗……近日，在结束杭州亚运会的赛程后，陆锋马不停蹄地返回南宁，投入到学青会的备赛训练中。“我已经准备好了，场地和环境等都是自己熟悉的，我有信心能够取得好成绩。”陆锋说。

与陆锋一样，广西蹼泳队运动员姚华莉非常期待学青会。为了这一刻，她和队友们已经准备了很久。此次学青会，17岁的姚华莉将参加4个单项比赛以及2个接力赛。虽然参赛项目多，比赛压力大，但姚华莉仍以一种放松但不松懈的心态，积极面对比赛。

每天游上万米，进行5到6小时的训练……这是姚华莉的日常。姚华莉现在的训练场地——江南体育训练基地，正是学青会游泳项目的比赛场地。“每天在这里训练，让我对泳池非常熟悉，也让我更加期待学青会的蹼泳比赛开赛的那一天。”姚华莉说。

“学青会在广西举办，对于广西运动员来说，这是一次难得在‘家门口’展现自我的机会，他们必定会将多年的训练战果在这个舞台上展现出来，观众可以期待他们精彩的表现。”广西蹼泳队主教练唐伟明说。

每逢大赛，志愿服务都是城市的一道靓丽风景线。广西1.5万名“小青芒”青年志愿者也已经准备好了。

来自广西民族大学播音与主持艺术专业的大学生苗桢豪便是“小青芒”的一员。“我们将全力以赴地投入到学青会志愿服务中，为本届学青会的顺利进行贡献青春力量。”9月28日，在学青会志愿者赛时服务启动仪式上，苗桢豪作为志愿者代表郑重宣誓。

当天，学青会志愿者赛时服务正式启动，广西招募储备了约1.5万名志愿者。志愿者们将分布于各个竞赛场馆、非竞赛场馆等地，提供场馆运行、交通调度、信息咨询等赛事志愿服务，全面保障赛事进程有序平稳推进。

对于即将到来的学青会，苗桢豪既兴奋又紧张。当前，他正在积极学习学青会各赛事项目知识和志愿者培训课程，保持运动锻炼提高身体素质，争取在学青会上展现最佳状态。“我已经做好准备，希望能呈现广西青年志愿者昂扬向上的精神风貌和青春风采。”苗桢豪说。

一场盛会掀起全民健身浪潮

今年以来，一系列以“迎学青会”为主题的全民健身赛事在广西各地陆续开展，掀起“迎学青会”健身热潮。

7月22日，“迎学青会”第七届广西万村篮球赛在玉林市兴业县举行，精彩激烈的比赛吸引了近万名群众观看，现场人潮涌动，座无虚席。

9月2日至3日，“迎学青会”广西气排球超级联赛隆安赛区在当地全民健身活动中心火热进行。赛场上，运动员们精彩对打，展示气排球运动的别样魅力。

10月3日至4日，“迎学青会”2023年南宁市首届狮王争霸邀请赛举行，区内外的12支龙狮队在梅花桩上跳跃，观众在场边喝彩不断，以特有的方式表达对学青会的期待。

“学青会离我们越来越近了，我们非常期待这场盛会的到来。”南宁市民吴志鹏说，他对足球公开赛比较感兴趣，时刻关注着学青会官方票务网站，希望可以抢购到赛事门票，到现场为足球健儿加油鼓劲。

广西体育局重大赛事项目协调推进办公室主任陆学杰介绍，学青会场馆的建设、改造，不仅是为了举办赛事，也是为了考虑更好地服务全民健身，服务大众，激发群众参与体育赛事活动的活力。盛会之后，这些场馆将成为推动广西体育事业发展、营造人民健康幸福生活的新载体。

江南体育训练基地是学青会场馆改造项目之一。据该基地场地科科长黄鼎盛介绍，基地内的足球训练场、篮球训练场是目前对外开放的主要场地，羽毛球训练场也正在申请对外开放。“市民健身热情高涨，这些对外开放的场地非常受欢迎，篮球训练场每天晚上都会约满。”黄鼎盛说。

广西体育局党组成员、副局长卢意文表示，“十四五”以来，广西通过广泛开展赛事活动、实施全民健身补短板工程、加强健身组织和人才队伍建设管理，深入推进科学健身指导等一系列工作，有效推动全区全民健身工作实现高质量发展。今年，广西体育局围绕“迎学青会”这一主题，以“潮动三月三·民族体育炫”、广西万村篮球赛、社区运动会等为抓手，广泛开展全民健身活动，全区“三大球”、马拉松、龙舟赛、自行车骑行等绿色生态运动蓬勃发展。

据统计，2021—2023年，广西争取7.06亿元支持体育公园、健身步道、全民健身中心、多功能运动场、篮球场、门球场、健身路径等751个项目建设。目前，广西行政村农民体育健身工程覆盖率、“15分钟健身圈”在城市社区的覆盖率达100%，全区人均体育场地面积达到2.38平方米。

好风借力，直上青云。活力十足的广西，将借助举办学青会这场盛会打开体育事业发展新格局，创造广西体育的美好时代。

(责编：李依环、熊旭)

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