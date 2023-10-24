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2023机械设计国际会议在成都举办

2023年10月24日15:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月24日电 （记者李昉）近日，2023机械设计国际会议暨第22届机械设计学术年会在成都举办，650余位专家学者和工业界代表围绕“创新设计助推高质量发展”主题进行深入交流和探讨。

2023机械设计国际会议暨第22届机械设计学术年会在成都举办。电子科技大学供图。

据了解，本次会议旨在探索以信息物理系统为标志的工业4.0驱动下，机械设计模式、技术、工具和创新环境的转变。在主会场，专家学者们分享了在重载列车系统动力学理论与应用、航天装备机电耦合系统设计、基于大模型的产品创新设计关技术、基于数据和模型驱动的复杂装备创新设计、高速高精度电子制造装备设计、光刻机动力学与减振技术、半导体制造过程质检和异常检测、超薄壁高精度弯曲成形装备设计与制造技术、高速列车轴承可靠性和寿命预测研究等领域的最新研究成果。

“希望通过本次会议，大家可以深入交流思想、分享成果、启迪智慧，进一步开阔学术视野、提升学术水平，从而更好地服务国家重大需求，促进全球机械学科的发展。”电子科技大学党委副书记彭岚表示，学校在装备可靠性、装备故障预测与健康管理、智能制造与机器人等学科方向形成了优势与特色，也为国家培养了一批批爱创新、会动手、能协作、肯拼搏的精英人才。

据悉，会议还邀请到14位国家级领军人才做分会邀请报告，收到海内外学者学术论文投稿439篇，组织了18个分会场口头报告。与会人员围绕主题，共同研讨了产品创新设计、多学科仿真与优化设计、可靠性与保质设计、数字化智能化设计、机构学与机器人设计、工业软件与重大装备集成设计等领域的最新学术思想和研究进展。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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