本报记者 邹雅婷文/图

清代杏黄色缎虎头式棉风帽。

清代金大吉葫芦挂屏。

近日，由文化和旅游部恭王府博物馆、故宫博物院共同主办的“喜溢华庭——清代宫中少年生活文物展”在恭王府博物馆乐道堂开幕。

此次展览是恭王府博物馆和故宫博物院首度合作办展，遴选了120余件精品文物，通过天伦、美器、祈福、崇文、修武5个单元为观众展示清代皇子公主们的少年生活。

恭王府与故宫有着深厚的历史渊源。从固伦和孝公主到庆亲王永璘、恭亲王奕公式，这些曾经生活在清宫中的少年，成年后分府而出，在恭王府这座精美的府邸中留下了生活印记。此次展览将关注点从以往多有展现的宫廷帝后生活转移到皇子公主的身上，通过阐释清代皇族培养下一代的教育理念和方式，将传统文化精髓与当代生活相结合，吸引观众感悟中华优秀传统文化的魅力。

展览中呈现了不少难得一见的文物，如清宫中的婴儿尿布、虎头帽、木益智图等，充满生活气息。古代婴儿满一周岁谓“晬”，届时在盘内放置各种器物任婴儿抓取，以预示未来前程，谓之“抓周”。此次展出了一件故宫博物院收藏的清乾隆剔彩“百子晬盘”，盘内精雕细刻百子嬉戏图案，是为皇子公主们抓周而制作的。

清代皇家子女的教育讲究文武兼修、中西结合。展厅里可以看到宫中少年学习满汉文字的卡片、学习蒙古语的手册，练习骑射所用的皮撒袋，还有来自西方的对数表、绘图仪器、木口风琴等。一件米色漆描金花望远镜吸引了记者注意。据介绍，康熙帝热爱天文，曾亲自指导皇子们使用望远镜观测天象。《清实录》记载，雍正曾回忆康熙率众皇子用望远镜观测日食的情景，“皇考亲率朕同诸兄弟在乾清宫，用千里镜，四周用纸夹遮蔽日光”，其中的“千里镜”即望远镜。

此次展览还展示了恭王府“福”字拓片、王府堂款瓷器、恭亲王奕公式的著书等，体现了王府历史文化中对美好生活的追求。

(责编：李依环、郝孟佳)