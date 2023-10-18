原标题：党建激活科研育人双引擎

日前，重庆医科大学基础医学院副院长李英博一行，再次来到渝中区丹佛儿童康复训练中心。训练室里，学校的志愿者正协助几个特殊患儿，完成传球、跳圈等动作。

这是李英博从事孤独症研究的第8个年头。平时除了教学科研，李英博和团队成员还积极参与康复培训、咨询服务、在线辅导、社区讲座、现场互动等各种公益活动。让他感到欣慰的是，基础医学院神经科学研究中心通过变革型组织建设，吸引了越来越多的教师和学生加入他的团队。

重庆医科大学是重庆打造新时代“红岩先锋”变革型组织的试点高校。学校党委探索突破传统条块分割、纵向管理的职能型组织架构，通过创建融合多种类型的混合型组织形态，推进党员“一方隶属、多重管理”的模式创新。

今年4月，该校基础医学院统筹解剖、生理、病原等多个从事神经科学研究的教研室，充分发动教研人员和本硕博学生，成立了基础医学院神经科学研究中心创新型党组织。创新型党组织整合相关领域的专家学者，集中力量围绕脑血管病、阿尔茨海默病、抑郁症等重大脑疾病开展科研。这样的跨领域协同攻关，取得了实实在在的成果。

基础医学院组织学与胚胎学教研室教授赵明明说，创新型党组织整合了学科视角，推进了跨学科研究，促成了不少课题组之间的交叉合作，“在构建高素质研究团队的同时，也发挥了党员的先锋模范作用”。

“我是在组织生活会上第一次了解到孤独症研究团队的情况，今天是第二次到现场观摩，这为基础科研积累了宝贵的临床经验。”赵明明认为，创新型党组织这种灵活创新的党组织形态，既能够通过问题导向组织协同攻关，又能贯通前沿医学研究、基础人才培养和社会公益活动，“让党建实效在各个环节都能感知到”。

打破学院、部门、年级边界，通过创新型党组织完善“横到边，纵到底”的全覆盖组织体系，也给学生社区带来了实实在在的改变。

重庆医科大学第一临床学院缙云校区学生工作办公室主任刘照红介绍，创新型党组织成立后，每周在学生社区举办“青年学生面对面”座谈交流、社区人文讲堂等党建教育活动，学生们还可以根据“院校领导讲党课”“思政教师进社区”“教授接待日”等项目资源，请学界业界名师到学生社区分享交流。

“遵循‘哪里有党员，哪里就有党组织’的理念，全校教学科研领域和学生社区都已成立创新型党组织。学校支持引导学生社区创新型党组织精心策划‘一社区一品牌’，将‘五育并举’完全融入组织活动和学生社区管理，以变革型组织建设引领‘三全育人’全过程。”重庆医科大学党委书记覃正杰说。（记者 张国圣 黄汉鑫）

(责编：李依环、李昉)