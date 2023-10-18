原标题：第六届进博会志愿者宣誓上岗

10月17日，在上岗宣誓仪式现场的志愿者。新华社发

第六届中国国际进口博览会志愿者上岗宣誓仪式暨志愿者临时党、团组织成立仪式17日在国家会展中心（上海）举行。

据牵头进博会志愿者工作的共青团上海市委介绍，近5年来，2.5万余名“小叶子”志愿者参与进博、服务进博，赢得了中外嘉宾和社会各界的肯定。为迎接进博会全面恢复线下举行，第六届进博会志愿者招募数量大幅增加，来源更加广泛。截至目前，共计从上海市42所学校招募会期志愿者5725人。其中包含15名外国留学生志愿者，另外还将特别招募30~50名港澳青年参与进博志愿服务。

仪式上宣读了《关于成立第六届中国国际进口博览会志愿者临时党、团组织的通知》。党员“小叶子”和团员“小叶子”重温了入党誓词和入团誓词。在5725名志愿者中，党团员共计占比85.7%，进博会已成为重要的为党育人平台、新时代青年在中国式现代化建设中挺膺担当的舞台。

第六届中国国际进口博览会将于11月5日至10日举办，志愿者将在现场引导咨询、展会注册管理、嘉宾联络接待、新闻宣传辅助、交易数据统计、信息化辅助、迎送辅助保障、行政辅助保障、医疗卫生辅助等九大类134种岗位上开展志愿服务。（记者孟歆迪、颜维琦、任鹏）

(责编：李昉、李依环)