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天府书展的国际范儿

2023年10月17日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：天府书展的国际范儿

10月13日至16日，第五届天府书展在四川成都举行。本届天府书展参展规模超过历年，参展图书达80万种，其中成都主展场展出图书近9万种。书展以“共享书香，互鉴文明”为年度主题，采用“国内国际同步、线上线下融合、展示展销结合、全民阅读联动”的方式举办，充分体现了书展的国际范儿。

“我们有一个愿景——在天府书展看见世界，让世界看见天府书展。”四川新华出版发行集团党委副书记、副董事长、总经理刘龙章说，今年书展在年度主题中鲜明提出“互鉴文明”，更加突出国际化书展的特点，希望通过“走出去”和“引进来”相结合，让天府书展成为在国际上展示中国文化、讲述中国故事的重要平台。

遇国际名家

美国汉学家、作家、翻译家、第十六届中华图书特殊贡献奖获得者比尔·波特是本届书展阅读形象大使。他热爱并致力于研究中国文化和历史，近30年来撰写了大量介绍中国风土人情的书籍和游记，他的翻译作品推动中国诗歌走向了世界。他表示，对中国诗歌的热爱以及翻译这些作品的经历，让他更加深入地理解了中华优秀传统文化的精髓。他希望通过自己的努力和影响力，唤起人们对中华优秀传统文化的重视和热爱。

为推动天府书展国际化，提升海外传播力和影响力，主办方特别策划了一系列国际化活动方案，其中重要的一项就是邀请知华友华的外籍作家到四川当地写作采风，让他们深入领略四川文化之美，再用母语写作四川。

外国作家、翻译家、图书馆馆长等嘉宾在天府书展期间参与“走读四川”文化活动、“国际少儿出版论坛”、“海外图书馆与中国出版界座谈会”等，用他们的笔触，向全世界讲述中国故事，传播中华文化。

见海外经典作品

“从展场开门到现在也就一个多小时，我一直没有停下来，少说也盖了上千个章了。”在天府书展主展场国际馆，哈利·波特书展快闪店内人潮涌动，工作人员李郑亚手持印章忙个不停。

天府书展连续举办5年来，逐步加大了国际传播力度。今年书展在主展场1号馆显著位置首设国际馆，面积近500平方米，向读者集中呈现1000余种、约6500册外文原版文学、少儿、绘本类图书。

“不同版本的原版图书都有，还有各种平时很难买到的文创产品，品类齐全，这一趟来得真值！”买到了心仪已久的图书，成都市民付保高兴不已地说。

今年书展的国际元素不仅限于国际馆，很多展馆都将海外经典作品作为一个展示重点。中国外文出版发行事业局还在主展场设置了专场，向读者展示多版本、多语种的外文著作和主题出版物。

联动海外分展场

“这是泰文版《琅琊榜》、这是希伯来文版《中国的品格》、这是亚美尼亚文版《白鹿原往事》、这是西班牙文版《悬崖村》……”天府书展主展场的四川馆负责人介绍，该馆专门设置了四川出版海外成果展专区，集中展示历年来已走向海外的多语种川版图书。

除成都主展场外，本届天府书展还在四川各市（州）设分展场，同时在全国其他省份联合文轩网协同品牌书店设立超400家协同分展场，在店内空间、店外社区和书店数字平台设置展区，与全国人民共享天府书展盛宴。各分展场也围绕“共享书香，互鉴文明”年度主题，充分展现书展国际化特色。

据了解，本届书展还在德国、法国、澳大利亚、马来西亚等地设立海外分展场，集中展示文学、美食、旅游类川版图书以及体现四川特色的文创产品，并举办一系列配套文化活动，如文旅图片视频展、“三苏”主题文化讲座、大熊猫国画体验活动、川剧变脸表演等，多维度向海外读者介绍阐释中华文化。

（记者 周洪双）

(责编：李昉、孙竞)

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