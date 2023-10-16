原标题：陕西：多举措稳就业 多渠道拓空间

就业是最基本的民生。

记者近日在陕西部分企业和招聘市场了解到，面对复杂形势下部分群体的就业压力，相关部门落实落细就业优先政策，多措并举强帮扶拓空间，确保就业形势总体稳定。

优化政策打出组合拳

“最近招聘活动挺多，我投了不少简历。看这次事业单位招聘又有好些岗位招会计专业，我马上报了名。”西安某大学应届毕业生王彬告诉记者。

2023年下半年陕西省属及各市（区）事业单位招聘即将开考，计划招聘4109人。“我们加大招聘力度，加快实施进度，持续加码稳就业。”陕西省人力资源和社会保障厅厅长蔡钊利说。

6月推出稳就业19条优化政策打出“稳扩促兜”组合拳，7月出台支持高校毕业生就业创业六条措施，8月开展高校毕业生等青年“家门口”就业服务行动……立足外部环境变化和就业形势，陕西省加快政策推出，全力稳就业基本盘。

1至8月，陕西新增降低企业失业、工伤保险费31.57亿元，失业保险稳岗返还1.6亿元。“预计全年为企业降费61.5亿元，稳岗返还10.4亿元，惠及企业10.8万户。”蔡钊利说，前8个月，陕西省城镇新增就业32.43万人。

高校毕业生就业是重中之重。

“当前，2023届离校未就业毕业生服务正在大力推进，2024届高校毕业生秋招已经开启。”陕西省人力资源和社会保障厅就业促进处处长王晓龙介绍，“我们今年计划挖掘政策性岗位8.55万个，将事业单位空缺岗位的70%用于招聘高校毕业生。”

在持续实施已有政策基础上，陕西省对企业招用困难毕业生一次性吸纳就业补贴由每人2000元提高至3000元，2023届毕业生一次性创业补贴由每人5000元提高至7500元。

新产业新业态释放潜力

为促进就业，多种“花式”招聘及“接地气”的就业服务在陕西频现——

“驿站为我提供了就业见习机会，我已经被勉县社工协会录用。”家住陕西省汉中市勉县周家山镇的王小兰告诉记者，南昌大学毕业后，她通过人社部门在家门口办的“大学生驿站”顺利就业。

渭南市富平县举办毕业生“就业夜市”活动，40家企业现场摆摊觅才。2000多个岗位、10多项优惠政策，吸引了不少求职者前来咨询、应聘。

记者看到，一些快速发展的新产业新业态新模式，开拓出更多新岗位，成为吸纳就业的新增长极。

走进西安隆基绿能科技股份有限公司的单晶电池生产基地，数千台设备正开足马力生产。

“公司业绩持续较快增长，用人需求也不断提升。2023届校园招聘超过9000人，占比较去年增长50%。”公司人力资源部副总经理马福海说。

西安一洲商城，许多游客来这里“变身”花钿灼灼的古装美女，不少店铺门口等待的顾客排起了长队。

商城负责人锁惠琴告诉记者，此前受疫情影响经营惨淡，多家商铺退租。去年顺应西安旅游发展，商城开始向汉服妆造转型，很快重现活力，也带火了妆造师等新职业。

在陕西潼关县盛潼餐饮管理有限公司，一袋袋面粉经过自动化生产线10道工序后，变成一张张饼坯。

“从手工制作转到自动化生产后，由于销量的大幅增长，使得我们用人量不减反增了3倍。”公司负责人王华锋说，疫情期间推出的肉夹馍家庭装大受欢迎，再加上今年海外市场销量激增，未来还将带动更多就业。

“既要稳存量，也要扩增量。先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等发展，需要更多技能型、应用型和创新型人才。”蔡钊利说，“我们正在建立制造业企业高端人才和紧缺人才需求清单，满足企业新需求，打开就业新空间。”（记者 姜琳 李亚楠）

(责编：李昉、李依环)