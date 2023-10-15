“青年强，则国家强”。10 月14日，2023“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在四川大学举行。活动现场，成都打造的思政教育实践项目“青春大讲堂”也正式启动。

立德树人，思政先行。习近平总书记指出，“思政课程是立德树人根本任务的关键课程，思政课作用不可替代”。广大学生在哪里，思政课就要办到哪里。近年来，成都市深入贯彻落实习近平总书记关于“大思政课”和青少年工作系列重要论述精神，以立德树人为根本，充分发挥学校党组织的政治引领作用，全面加强思想政治建设，深化学校思想政治理论课改革创新，有力促进学生全面发展、健康成长。2022年，全市面向师生开展党的创新理论基层宣讲上百场，组织开展200名市属高校处级干部培训、700余名中小学书记校长思想政治素质提升专题培训。“蓉耀青年”成都大学生新思想宣讲团被中央宣传部办公厅评选为基层理论宣讲先进集体。

思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。成都持续推进大中小学思政课一体化建设，建立成都市大中小学思政工作研究基地、成都市大中小学党建与思政教育研究中心，建立大中小学师资培育、听课评课、教研交流、集体备课等常态化工作机制。去年，全市共建设全国家庭教育创新实践基地3个、省级中小学红色教育实践基地11个、社会主义核心价值观实践基地177个、天府文化特色校园72所。

此次启动的成都“青春大讲堂”是成都着眼解决思政工作与实践结合难、持之以恒难、方式变革难和结合城市治理少的客观实际，统筹运用思政故事、思政基地和思政课堂，开展的思政教育实践。主要涵盖建立“思政资源库”、开展“思政大实践”活动、开设“青春大讲堂”三方面内容。

成都将聚合全市丰富的思政资源，以整理归纳城市发展历程中涌现的历史故事、革命故事、青春奋斗故事建立思政故事库；梳理汇总全市历史文化名迹、非遗文化体验场景、爱国主义教育基地、新时代文明实践中心、全国代表性社区、博物馆等实践教育基地资源建立思政实践基地库；发掘共享全市大中小学校的思政教师、道德模范、青年先锋、文明榜样、身边好人、博物馆金牌讲解员等思政师资资源，建立思政师资。以“思政资源库”，为思政教育提供基础。

“思政大实践”活动将通过举办青年学生行走调研实践活动，鼓励青年大学生走出课堂，以企业调查、绿道骑行、田野采风等形式，围绕乡村振兴、生态发展、科技创新、考古溯源、教育实践、文化传承、城市建设、新兴产业等子课题，真切感知高速发展中的中国，感知成都在建设中国式现代化进程中的万千气象。

“青春大讲堂”将吸纳学校、家庭、社会各方力量，用活用好广泛的社会资源，开设思政大讲堂——“青春大讲堂”。依托广泛的社会场馆、高校校友资源、青少年思政工作部门、城市智库等，连通校内外，创新打造全新的城市思政名片。“青春大讲堂”采取现场讲座、线上直播等线上线下全网传播的形式，计划每月开展1次讲座，并举行青春演讲比赛、青春vlog大赛等面向年轻人的活动，让思政课在青少年群体中入脑入心，引导广大师生积极参与到城市发展治理中来。

上好思政课，筑梦新时代。青年是祖国的未来、民族的希望，思政课核心任务就是对青少年进行世界观、人生观、价值观教育。上好思政课，既事关青少年健康成长，更事关民族复兴伟业。新征程上，成都将善用“大思政课”培育新时代青年家国情怀，引导更多新时代青年勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，以青春之我、奋斗之我，为强国建设添砖加瓦，为民族复兴铺路架桥。

（来源：看度新闻）

(责编：徐婵、卫嘉)