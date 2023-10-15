四川在线记者 钟帆

10月14日晚，“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在四川大学举行。在“校长开讲”序章，四川大学校长汪劲松以组成川大校旗的红、灰、白三种颜色为主线，讲述了川大青年的奋斗故事。他希望用一代代优秀川大青年以青春“小我”书写强国“大我”的奋斗故事，勉励当代青年用青春和汗水创造让世界刮目相看的新奇迹。

四川大学校长汪劲松讲述川大青年的奋斗故事

“第一种颜色是‘锦绣红’。一代代川大青年赓续红色血脉、忠诚许国。”在这一部分，汪劲松列举了“少年中国学会”的发起人之一周太玄、四川第一家宣传马克思主义的报刊《人声》报创办者王右木、红岩英烈江姐等川大人革命奋斗的故事，讲述了抗战时期的川大师生南迁峨眉书写下“没有停过一堂课”的教育抗战史，“红岩英烈”江姐等70多位川大人，为新中国的建立和巩固献出了宝贵的生命。

“第二种颜色是‘优雅灰’。灰砖青瓦、一盏灯烛，川大青年淡泊名利、科研报国。”汪劲松以杰出数学家柯召、“中国塑料之父”徐僖、放射化学家王方定等人为例，讲述了那一代川大青年淡泊名利、科研报国的故事。其中，毅然放弃国外优厚条件回到祖国的柯召，在山间田野艰苦环境中潜心研究数学，后来提出了享誉国际数学界的“柯氏定理”，在解决数论中著名的“卡特兰猜想”上取得重大突破。

“第三种颜色是纯洁的白色。面对灾难与挑战，川大青年白衣执甲、逆行而上守护家国。”汪劲松提到，在全国人民众志成城抗击新冠肺炎疫情的过程中，一段“山川相遇”的短视频火爆网络，记录的是川大华西医院与山大齐鲁医院医疗队在武汉天河机场相遇的场景，两组队伍隔空喊话相互致意，打动了万千网友。而这只是众多挺身而出、忘我奉献的川大人的缩影。从90年前的叠溪地震到2008年汶川地震，川大人第一时间奔赴一线抢险救灾；从“非典”到“新冠”，川大人同时间赛跑、与病魔较量，用生命守护生命；从雪域高原到凉山彝乡，川大人数十年对口支援帮扶，用实际行动诠释胸怀“国之大者”的精神内涵。

活动现场

在汪劲松看来，当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明，“在新时代，作为教师，我们要牢记‘躬耕教坛，强国有我’的嘱托，为党育人、为国育才；作为学生，你们一定要践行‘请党放心，强国有我’的誓言，用青春和汗水创造出让世界刮目相看的新奇迹！我坚信，当代中国青年一定不负韶华、不辱使命！”

(图片由主办方提供)

(责编：徐婵、卫嘉)