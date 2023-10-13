原标题：建构中国劳动经济管理自主知识体系

随着数字经济的飞速发展，劳动力市场也迎来深刻变革。如何用新的劳动科学理论解释当下劳动力市场的新现象、新挑战，是劳动科学研究学者们正努力探索的问题。近日，在建构中国劳动经济管理自主知识体系高端论坛暨庆祝中国人民大学劳动人事学院成立四十周年大会上，与会嘉宾与专家学者围绕如何建构中国劳动经济管理自主知识体系各抒己见。

建构中国劳动经济管理自主知识体系有多紧迫？中国劳动学会会长杨志明直言不讳：数字融合的迭代、经济转型的升级、产业变革的加快、人口代际的演进、新型城镇化的变化等多种因素冲击、叠加，使当前劳动就业领域面临新问题、新挑战。

“建构劳动经济管理自主知识体系正当其时。”中央党校（国家行政学院）社会和生态文明教研部副主任赖德胜同样表示，“我国劳动经济领域和经济社会的发展，迫切需要加快建构劳动经济管理自主知识体系。这有助于讲好中国劳动就业故事，有助于让世界知道劳动科学领域的中国故事。”

中国社会科学院人口与劳动经济研究所党委书记、所长都阳表示，建构劳动经济管理自主知识体系首先要关注中国的问题，只有立足中国实际的学科建设，才能够更好地服务于中国式现代化的伟大进程。

中国人民大学教授、中国就业研究所所长曾湘泉认为，建构中国劳动经济管理自主知识体系，离不开对中国优秀实践的总结和提炼。“但同时要看到，我们仍然面临劳动力市场发展不平衡等问题。破解劳动市场所面对的难题，建构中国劳动经济管理自主知识体系，需要经济学、心理学、社会学、法学等不同学科背景的学者，充分交流和吸收不同学科的研究方法，以开放的胸怀、包容的心态相互学习和借鉴。”

“我国的学者应当具有理论自信。这种自信源自五千多年的中华文明史，源自新中国成立以来波澜壮阔的社会主义伟大实践。这些伟大实践为建构自主知识体系提供了土壤和养分，也提供了事实依据。中国学界需要做的应当是扎根实践，真正把论文写在祖国大地上。”中国人民大学教授、中国社会保障学会会长郑功成强调。（记者 杨 飒）

(责编：李昉、郝孟佳)