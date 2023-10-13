原标题：浙江湖州南浔区：“体贴”政策助力招才引智

10月11日，记者从浙江省湖州市南浔区获悉，日前在该区双林国际人才产业园，慧闻科技自研自产的MEMS气体传感器、柔性压力传感器及整机产品实现量产。

近年来，湖州市南浔区始终坚持“接轨大上海 唱响双城记”的发展定位，在严峻的挑战下主动求变，抢抓机遇，做优服务，引进了一批大项目好项目。

慧闻科技是一家从事智能传感器研发、生产和销售，同时提供人工嗅觉解决方案的国家级高新技术企业。该企业是南浔区在多气体阵列芯片和人工嗅觉领域的首家入驻企业。

“南浔是一个充满魅力的地方，能在双林落户究其原因是其‘体贴入微’的人才政策和完善的产业配套，以及南浔区对人才项目的优质服务。”慧闻科技执行董事吴庆乐表示。

栽好梧桐树，引得凤凰来。近年来，南浔区先后出台了人才新政4.0版、“浔九条”等一系列招才引智新政，搭建了长三角高层次人才科创基地、南浔国际人才产业园等创新创业平台，持续吸引高端要素集聚，做好产业强链、补链的“人才引擎”，努力实现“产业集聚人才、服务留住人才、人才推动发展”。

“企业在南浔发展期间，我们深刻地感受到了当地良好的营商环境、高效的政务服务。南浔区对于企业的科技创新、企业的人才发展，都给予了大力的支持。”吴庆乐说，南浔区发挥人才、交通等方面优势，从上海、江苏来南浔投资的企业越来越多。（记者马爱平）

(责编：李昉、郝孟佳)