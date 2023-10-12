原标题：中国石油大学（华东）举行研究生能源装备创新设计大赛

10月上旬，记者获悉，第十届中国研究生能源装备创新设计大赛决赛日前在中国石油大学（华东）举行，来自清华大学、浙江大学、西安交通大学等国内外150所高校的370件作品进入总决赛，一决高下。

此次大赛设立“海洋能源高效开发与利用装备”“油气绿色高效开发装备”“新能源制备装备”“可再生能源装备”“其他能源装备”“企业命题”六大赛道，参赛项目涵盖智能制造、信息技术、节能环保等多个领域。大赛充分展现了广大研究生的创新能力与实践本领，体现了石油装备的创新发展趋势和以石油装备解决现实问题的实用性价值。

决赛现场，浙江大学参赛团队研发的深海仿生机器人吸引了不少观众驻足。团队成员阮东瑞介绍，该项目通过“软基体—硬散布”的融合体设计理念，以深海狮子鱼为原型，仿造制作出一款可以在深海遨游的软体机器人。团队将电子器件的耐压本领提高120%，使其可承受万米深海的超高水压。该研究成果以封面文章的形式登上了《自然》杂志，得到了广泛关注。

除了深海探测领域的作品，赛场上亦有对农业领域的研究作品。例如，来自中国石油大学（华东）的全液压智能莲藕采收作业装备团队研发的多孔旋转射流结构装置，解决了藕塘作业过程中射流回路堵塞装备的难题。

经过激烈角逐，36项作品获一等奖，75项作品获二等奖，251项作品获三等奖。大赛授予浙江大学“深海仿生软体机器人”、西安石油大学“超强低损伤射孔弹综合优化设计技术”、华中科技大学“新一代工业有机废液高效清洁焚烧关键技术与装备”3个作品能源装备之星称号，同时评选出44个优秀组织单位及36位优秀指导教师。大赛期间还举办了人才交流会和企业招聘会。石油行业专家们就行业形势及石油装备相关问题进行交流。

据悉，中国研究生能源装备创新设计大赛为“中国研究生创新实践系列大赛”主题赛事之一，于2014年由中国石油大学（华东）发起设立，大赛秉承“竞赛培养人才、人才引领创新、创新驱动发展”理念，围绕能源装备的技术创新，打造研究生创新交流实践平台、政产学研用合作创新平台，满足国家装备制造业高层次人才需求，促进国家能源装备业创新发展。

（记者宋迎迎 通讯员张睿 汪小婷）

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