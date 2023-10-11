原标题：中泰高校联合办学 赋能电力人才培养

泰国驻南宁代总领事谭诺兰10日在广西南宁表示，教育和人力资源发展是泰国和广西一直以来都很重视的合作领域，是一项可以看到务实成果的合作，为泰中发展增加新动能。

当天，广西电力职业技术学院与7所泰国高职院校共建中泰能源电力现代工匠学院联合办学项目，项目专注于“现代电力工匠学院”共建共享合作、国际化师资团队共建共享合作和专业标准、职业培训标准和教学资源共建共享合作，旨在合作开发电力类专业标准、国际化教学资源及短期研修课程。

据悉，该合作以“2+1.5”(即前2年学生在泰国学习，修完规定课程、修满规定学分并达到相应汉语水平后，来华学习1.5年)联合培养模式共同培养能源电力国际化技能人才。此次共有20余名泰国学生来到广西学习，毕业后将重点满足在泰国和老挝发展的中资企业需求。

广西电力职业技术学院期望能与乌汶技术学院、沙旺丹丁技术学院、南蓬技术学院等7所泰国职业院校一起，为该校与更多的东盟国家电力企业搭建校企合作桥梁，为学生提供海外实习实训机会，为老师提供国际教学实践平台，助力学校进一步提高人才培养质量、服务企业能力和国际化办学水平。 (张文茜 宋倩倩)

(责编：郝孟佳、李昉)