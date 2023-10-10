原标题：孩子们的心事是全社会的牵挂

10月10日是第32个世界精神卫生日。今年全国的宣传主题为“促进儿童心理健康，共同守护美好未来”，以呼吁全社会共同关注儿童青少年心理健康。

“有的孩子智力很好，就是不想上学；有的孩子存在攻击行为、自残行为、反社会行为；有的孩子抗挫折能力较差，心理韧性不足。”在10月9日国家卫生健康委召开的新闻发布会上，首都医科大学附属北京安定医院儿童精神医学首席专家郑毅提醒，很多儿童时期的精神障碍可能会造成终身影响，应及早预防、早期干预。

那么，儿童心理健康出现问题和哪些因素有关？怎样才能及时关注到儿童心理变化？该如何做好儿童青少年心理问题的相关干预工作？

注重文化学习，也应重视能力教育

“早期教育的适度程度对孩子的心理发展会产生不同程度的影响。”郑毅表示，家庭、学校、社会等相关因素都可能影响孩子的心理健康，例如过分注重知识文化学习，忽视孩子适应能力、交往能力的培养等。

为了让心理教育适应儿童青少年处于心理健康快速发展时期的需求，满足儿童在成长过程中对心理教育的需求，相关部门部署了一系列相关举措，提升学生心理健康工作的受重视程度。

教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊介绍，当前学校教育把促进身心健康作为学生全面发展的基础前提，作为一条主线贯穿于学校德智体美劳各个方面，融入教育教学、管理服务的各个环节。学生心理健康工作已被纳入省级政府履行教育职责的评价中，成为学校办学水平评估和领导班子年度考核的一项重要指标。

与此同时，国家卫生健康委和中央政法委、教育部等部门在全国开展社会心理服务体系的试点工作，通过完善心理服务网络，加强各阶段儿童青少年心理健康教育、心理辅导和心理支持等，指导试点地区探索建立完善心理健康体系。

国家卫生健康委医政司副司长李大川介绍，截至目前，试点地区96%的村和社区、100%的高校、将近95%的中小学均设立了心理辅导室或工作室。

像关注身体疾病一样关注精神问题

“当孩子的情绪和行为与他的年龄不相符，或者与他的受教育水平不匹配；当孩子的行为短时间内发生了明显变化，这些可能不是孩子学坏了，而是心理问题的初期表现。”郑毅提醒，家长和老师要对孩子的心理健康保持敏感，要像关注孩子的身体疾病一样关注孩子的心理变化，及时识别儿童精神障碍。

如果孩子发烧、肚子疼，家长往往会带孩子去医院问诊，但如果出现情绪焦虑等问题，家长的心理健康意识就相对薄弱一些。郑毅强调，要学会识别心理障碍与正常青春期变化，也要抓住青春期的关键时期，做好成长中的心理引导。

相关部门在儿童心理健康的服务方面均加大能力建设力度。李大川介绍，国家卫生健康委近年来持续加强精神专科医院、综合医院的精神心理科建设，在人才队伍建设方面持续做好精神科医师的继续教育和转岗培训，不断提高精神科医生的诊疗水平。

“我们强调学校的各科老师，不仅是心理健康老师、班主任和辅导员，都应担负起学生心理健康工作的责任，关心关爱学生的学习生活、思想情况。”刘培俊说。

转变观念，及早发现及早干预

孩子如果已经出现心理健康问题，应该怎样干预？

“有些心理健康行为没有达到疾病的阶段，通过专业人员指导家长、老师给学生心理方面的辅导，很多孩子是可以调整过来的。”郑毅说，有的已经出现了综合征，需要专业人员进一步评估，可能要采取认知行为治疗、辨证行为治疗等治疗手段。

郑毅表示，如果已经达到了疾病阶段，应尽早得到医生的正确评估，尽早开展干预。医疗干预方法包括药物治疗、物理疗法等。

当前存在对于心理治疗的一些观念误区。比如，对治疗是综合、长期过程的认识不足；对精神科药物的安全性存在一些偏见。郑毅提示，精神科药物经过临床验证、治疗经验充分，随着新药越来越多，治疗方案也在优化，在积极的监控下，药物治疗是安全的，对于长期的治疗，医疗机构、学校、家庭、社区都应积极配合，赋予足够耐心和包容，为有心理健康问题的孩子们营造良好的社会环境，帮助他们彻底恢复。(记者 张佳星)

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