崔爽

原标题：夯实算力基础 强劲“数字动脉”

数字经济时代全面开启。算力正以一种新的生产力形式，为各行各业数字化转型注入新动能，也成为产业变革的“必争之地”。据测算，在算力方面每投入1元，将带动GDP增长3—4元。

同时，算力需求激增和供给紧张的矛盾愈发突出。尤其是今年以来，人工智能大模型爆火，通用大模型向行业垂直应用领域快速推进，释放前所未有的数智动能。作为大模型训练的底座，算力吃紧，一卡难求。

我国算力规模居全球第二，算力基础设施发展成效显著。但与推动数字经济与实体经济深度融合、实现经济社会高质量发展的目标任务相比，与应对国际市场激烈竞争的要求相比，仍有一定差距。为强算力之基，《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）正式印发，以期强化政策引导、凝聚产业共识、助推行业发展。

围绕算力基础设施高质量发展，《行动计划》明确了主要目标、量化指标、保障措施等内容，调动起各级政府及电信运营商、数据中心服务商等优势力量，系统全面、重点突出。对各类相关主体而言，它是一份兼具科学性和可操作性的“行动指南”。

伴随《行动计划》的出炉，算力供给提升行动、算网融合发展行动、存算协同发展行动、算力应用创新行动也将开展，各方互促互补、形成合力，共同助推算力基础设施高质量发展。

值得注意的是，《行动计划》还在附件中对计算力、运载力、存储力、算力碳效等名词进行了逐一阐释。不难看出，虽然算力重要程度堪比水电，市场烈火烹油，算力基础设施依然是新生概念，正在经历日新月异的迭代发展。在《行动计划》的统筹指导下，其必将迎来高质量发展新阶段，为数字时代提供强劲算力引擎，让经济社会高质量发展的“数字动脉”澎湃不息。

(责编：郝孟佳、李昉)