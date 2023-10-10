人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

夯实算力基础 强劲“数字动脉”

崔爽
2023年10月10日09:48 | 来源：科技日报
小字号

原标题：夯实算力基础 强劲“数字动脉”

数字经济时代全面开启。算力正以一种新的生产力形式，为各行各业数字化转型注入新动能，也成为产业变革的“必争之地”。据测算，在算力方面每投入1元，将带动GDP增长3—4元。

同时，算力需求激增和供给紧张的矛盾愈发突出。尤其是今年以来，人工智能大模型爆火，通用大模型向行业垂直应用领域快速推进，释放前所未有的数智动能。作为大模型训练的底座，算力吃紧，一卡难求。

我国算力规模居全球第二，算力基础设施发展成效显著。但与推动数字经济与实体经济深度融合、实现经济社会高质量发展的目标任务相比，与应对国际市场激烈竞争的要求相比，仍有一定差距。为强算力之基，《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）正式印发，以期强化政策引导、凝聚产业共识、助推行业发展。

围绕算力基础设施高质量发展，《行动计划》明确了主要目标、量化指标、保障措施等内容，调动起各级政府及电信运营商、数据中心服务商等优势力量，系统全面、重点突出。对各类相关主体而言，它是一份兼具科学性和可操作性的“行动指南”。

伴随《行动计划》的出炉，算力供给提升行动、算网融合发展行动、存算协同发展行动、算力应用创新行动也将开展，各方互促互补、形成合力，共同助推算力基础设施高质量发展。

值得注意的是，《行动计划》还在附件中对计算力、运载力、存储力、算力碳效等名词进行了逐一阐释。不难看出，虽然算力重要程度堪比水电，市场烈火烹油，算力基础设施依然是新生概念，正在经历日新月异的迭代发展。在《行动计划》的统筹指导下，其必将迎来高质量发展新阶段，为数字时代提供强劲算力引擎，让经济社会高质量发展的“数字动脉”澎湃不息。

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部