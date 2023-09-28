人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

专家学者齐聚拉萨探讨中国少数民族语言文学学科建设

2023年09月28日01:15 | 来源：中国新闻网
小字号

中国少数民族语言文学学科建设暨《西藏大学学报》藏文版百期刊庆论坛27日在拉萨举行，活动为期2天，旨在有效提升西藏大学学术期刊质量，推动中国少数民族语言文学学科建设。

活动由西藏大学科研处期刊中心和西藏大学文学院主办。

开幕式上，中国藏学出版社总编辑、《中国藏学》杂志主编王维强致辞表示，相信通过此次会议期间的研讨、大家智慧的碰撞，一定会助益藏学学术研究，以及包括藏文学术期刊在内的中国藏学学术期刊的标准化、规范化建设。

西藏大学党委副书记、校长金永兵致辞表示，藏语言文学是西藏大学历史最悠久、底蕴最深厚、特色最显著的学科，要推进中国少数民族语言文学学科建设和学报建设，更加重视这一传统学科、基础学科的人才梯队建设，在用传统学科解决现实问题中找准学科新的增长极，在激活学科年轻力中校准发展方位和打造具有厚重历史感和充分现实性的学科发展体系，在锻造中国少数民族语言文学学科建设中发挥好西藏大学独树一帜的作用。

专家讲座环节，中央民族大学期刊社社长、教授苏发祥作了《入主流，强特色：一流哲学社会科学学科建设的几点思考》报告，西藏大学文学院中国少数民族语言文学学科负责人、教授邓戈作了《新文科背景下 西藏大学中国少数民族语言文学学科发展路径思考》报告等。

来自北京大学、中央民族大学、西北民族大学、西南民族大学、青海民族大学、青海师范大学、甘南民族师范学院、西藏大学等高校的专家教授和江苏、北京、青海、甘肃、西藏等区域期刊界专家代表共100余人参加了此次论坛。

(责编：孙竞、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部