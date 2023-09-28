中国少数民族语言文学学科建设暨《西藏大学学报》藏文版百期刊庆论坛27日在拉萨举行，活动为期2天，旨在有效提升西藏大学学术期刊质量，推动中国少数民族语言文学学科建设。

活动由西藏大学科研处期刊中心和西藏大学文学院主办。

开幕式上，中国藏学出版社总编辑、《中国藏学》杂志主编王维强致辞表示，相信通过此次会议期间的研讨、大家智慧的碰撞，一定会助益藏学学术研究，以及包括藏文学术期刊在内的中国藏学学术期刊的标准化、规范化建设。

西藏大学党委副书记、校长金永兵致辞表示，藏语言文学是西藏大学历史最悠久、底蕴最深厚、特色最显著的学科，要推进中国少数民族语言文学学科建设和学报建设，更加重视这一传统学科、基础学科的人才梯队建设，在用传统学科解决现实问题中找准学科新的增长极，在激活学科年轻力中校准发展方位和打造具有厚重历史感和充分现实性的学科发展体系，在锻造中国少数民族语言文学学科建设中发挥好西藏大学独树一帜的作用。

专家讲座环节，中央民族大学期刊社社长、教授苏发祥作了《入主流，强特色：一流哲学社会科学学科建设的几点思考》报告，西藏大学文学院中国少数民族语言文学学科负责人、教授邓戈作了《新文科背景下 西藏大学中国少数民族语言文学学科发展路径思考》报告等。

来自北京大学、中央民族大学、西北民族大学、西南民族大学、青海民族大学、青海师范大学、甘南民族师范学院、西藏大学等高校的专家教授和江苏、北京、青海、甘肃、西藏等区域期刊界专家代表共100余人参加了此次论坛。

(责编：孙竞、李昉)