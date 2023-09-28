中新社北京9月27日电 (记者 张晓曦)香港特区政府教育局局长蔡若莲27日在北京表示，由她所率领的香港教育界国庆访京暨专业交流团在内地的交流内容非常充实，行程也很顺利，相信这会为未来推进香港与内地更深层次的教育交流奠定基础。

当日，蔡若莲在香港特区政府驻北京办事处会见传媒，并作上述表示。蔡若莲本月20日访问武汉，随后率团访问长沙和北京，了解当地教育发展和进行文化考察，并于27日下午返回香港。

据香港特区政府新闻网消息，蔡若莲所率领的香港教育界国庆访京暨专业交流团，今年是第15届，也是香港与内地全面恢复通关后首个大型教育交流活动。蔡若莲感谢国家教育部悉心安排，以及中央人民政府驻香港特区联络办公室大力支持，让交流团来到首都北京迎国庆。

蔡若莲表示，交流团有机会与长沙和北京的教师交流，就两地办学模式、课程、教育设置等领域分享经验，开拓专业视野，为未来推进更深层次的交流奠定基础。

她还指出，香港学生能否成为建设美好香港和为中华民族谋复兴的力量，有赖于教师的引领扶持。香港特区政府教育局未来会以“立德树人”为目标，积极推动国民教育，通过学生内地交流计划、公民与社会发展科内地考察等交流活动，让学生亲身体验国情，了解国家的最新发展和成就，提升他们的国民身份认同。

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