日前，首都大学生记者团前往长春进行为期三天的采访活动。活动期间，同学们走访企业看振兴发展新突破，踏查农村看乡村振兴新图景。

记者团在一汽园区合影留念 华北电力大学闫杨 摄

长春是新中国制造业的摇篮，位于长春的中国一汽正是长春制造业的杰出代表。1956年4月，毛主席提出“什么时候能坐上我们自己生产的小轿车来开会就好了！”一汽人奋战33个昼夜，参照法国“西姆卡”轿车设计国产轿车，于1958年8月1日成功试制出红旗牌高级轿车，创造了中国汽车工业历史的奇迹。在一汽三周年创新成果汇报展馆内，陈设着“科技感满满”的模型车、炫酷的驾驶舱令游客赞叹连连。

从1958年诞生的中国第一辆高级轿车，到如今的民族品牌走向世界，一汽的发展正是中国汽车制造业砥砺前行、开拓创新的缩影。

记者团参观国信现代农业基地 了解现代化温室建设及其配套设施的设计生产理念 中国农业大学勾琳萱 摄

吉林是农业大省，坐落于吉林省省城长春的国信农业作为国家级农业产业化重点龙头企业，发挥着重要的作用。国信农业与吉林大学、中科院等高校和科研院所均有合作，推动传统农业向现代农业高效转化，促进农户就业增收，助力科技成果转化。据介绍，国信现代化农业基地园区全程采用有机种植，建立“可追溯系统”，实现远程操控和监管。园区内有5栋智能温室，利用人工智能控制光照、温度和灌溉等。国信农业还致力于研究南果北种模式，种植南方水果如无花果、香蕉和木瓜。

记者团参观长光卫星 深入了解“吉林一号”卫星模型的生产、检测、试验等制造流程以及卫星数据应用 华北电力大学闫杨 摄

在长春，还有一家企业让“吉林制造”的名片在太空熠熠生辉，那就是长光卫星技术股份有限公司。长光卫星是中国第一家集卫星研发制造、运营管理和遥感信息服务于一体的全产业链商业遥感卫星公司。2015年，长光卫星研制的4颗遥感卫星成功发射入轨，正式拉开了中国商业航天发展的序幕。一直以来，长光卫星坚持自主研发，加大技术研发投入和人才队伍建设，在高性能、低成本的卫星研制、星座运管及任务规划、遥感影像的快速生产等领域不断取得技术突破。

本次长春行，记者团见证了民族品牌中国一汽走向世界，见证了国信农业推动传统农业到现代农业的转变，还见证了长光卫星自主研发引领商业航天的发展。科技创新是长春发展的强大引擎，科技的赋能将为长春的未来铺就更加辉煌的道路。在高质量发展的征程上，长春必将凭借着科技创新的力量，不断迈向新的高峰。（文/中国农业大学勾琳萱 图/华北电力大学闫杨 中国农业大学勾琳萱）

(责编：刘梦琦、熊旭)