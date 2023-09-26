新华社北京9月26日电（记者赵琬微、赵旭）北京市教委26日发布了北京市高中阶段学校考试招生改革政策，该政策将在“全科开考”的基础上，减少用于升学的计分科目，强化综合素质评价在考试中的运用，促进学生全面发展。

在当日北京市发布的《关于深入推进高中阶段学校考试招生改革的实施意见》中提到，教育部义务教育课程方案设定的科目将全部纳入初中学业水平考试范围，同时将结合学科特点，分为考试科目、考查科目和考核科目三种类型。

其中，考试科目包括道德与法治、语文、数学、外语、物理、体育与健康等6门。考试科目成绩以分数呈现，用于毕业和升学。语文、数学、外语分值均为100分，其中外语笔试分值为60分、听力和口语考试分值40分；道德与法治分值为80分，其中笔试由闭卷调整为开卷，分值70分、综合素质评价分值10分；物理分值为80分，其中笔试分值70分、实验操作分值10分；体育与健康分值为70分，其中现场考试分值30分、过程性考核40分，按照《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》分步实施。

考查科目包括历史、地理、化学、生物学。考查科目成绩以等级呈现，由高到低分为A、B、C、D四等，成绩用于毕业，在升学中参考使用；考核科目包括信息科技、艺术、劳动、综合实践活动。考核科目成绩以合格/不合格呈现，用于毕业，在升学中参考使用。

“政策旨在优化考试方式和成绩呈现形式，减少机械性、重复性、低水平的考试内容和形式，强化综合素质评价在考试中的运用，促进学生身心健康、全面发展。”北京市教委有关负责人表示，北京市将进一步探索建立与多样化发展相适应的考试评价体系，完善多渠道、新载体的招生培养方式，畅通多样化录取路径和多元化升学途径。

据悉，新政策自发布之日起施行，从现八年级学生起适用。

(责编：岳弘彬、牛镛)