人民网北京9月26日电 （记者李昉）日前，由清华大学经济管理学院、计算机系26位同学组成的“计豫经纶”数字经济调研支队前往江苏省宿迁市宿豫区开展实践调研活动。

支队围绕“宿豫区数字经济发展现状、存在问题及应对策略”主题，从政府、企业、基层、民众等多个主体视角切入，全面、深入调研当地经济发展的经验，并发挥专业特长为数字经济建设建言献策。

座谈现场。学校供图

在宿迁电子商务产业园区，支队分组走访调研了园区内各类业态、各个行业的35家企业，充分了解了园区产业结构，切实感受宿豫区电子商务产业蓬勃发展的态势与电商园区对全区数字经济发展的辐射带动作用。支队还走进宿迁高新技术产业开放区与张家港宿豫工业园区，参观走访制造业龙头企业，深入生产车间，了解企业引入自动化生产线与工业物联网进行“智改数转”的进程。

在宿豫区曹集乡、新庄镇，支队来到社区党群服务中心、粮食产业园、金银花生产基地等地参观学习，了解了直播电商赋能农产品产业和乡村文创产业发展的情况，感受数字经济对乡村振兴的巨大贡献。

实践期间，支队还参加了宿豫区委组织部主办的“豫见清华·数创未来”——豫菁才·青锋说交流沙龙。活动中，支队成员结合前期调研成果，提出了包括拓宽校企合作与校地合作形式、挖掘乡镇旅游资源发展数字文旅、厚植企业家精神等具体建议，为宿豫区数字经济建设提供借鉴。

清华大学经济管理学院22级本科生王博洋表示：“本次实践中，我们走访了四十余家企业、三个政府部门、两家通信运营商、四家银行，对于社会经济的运行、数字技术与经济发展的结合有了更深刻的认识。我们还参观了很多新时代乡村建设的典范，真实感受到了乡村振兴的成效。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。一场场座谈，一次次走访，让我们切实地触摸到了数字技术对于经济发展的重要意义。”

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