本报记者 葛孟超 邵玉姿

“听说公司上了新项目，对建筑工程类高端人才有需求。刚好，咱们区要办一场高校毕业生专场招聘会，您说一下具体岗位需求，我们马上协助开展招聘。”8月28日一大早，在河北邯郸卓恒建设集团有限公司，邯郸市复兴区人力资源和社会保障局局长、“人社专员”孔德峰开始了每月两次的例行走访。追踪企业发展情况、摸清企业用工需求……一天下来，他走访了多家企业，并把了解到的信息及时录入企业需求库。

为了摸清企业需求、拓宽就业渠道，去年11月，邯郸市人力资源和社会保障局成立了“服务企业”工作专班，建立“人社专员”工作机制，组建专业的“人社专员”队伍，定期深入企业走访，主动了解企业用工需求，推动岗位供需精准对接。

眼下，邯郸市“人社专员”工作机制在全市范围内推广，已组建起一支600余人的队伍，服务企业3000余家。“目前，我们已建立起以‘人社专员’、公共就业为支撑的服务体系，职业技能培训为支撑的能力提升体系等就业工作体系。”邯郸市人力资源和社会保障局副局长胡晓斌说。

在就业岗位供给方面，当地着力推动公共就业服务量质齐升。8月26日上午，在邯郸市人力资源服务产业园内，一场高校毕业生暑期专项招聘会正在进行。邯郸市三信矿山工程有限公司招聘台前，今年毕业的机械工程专业学生马宝鹏正在向公司工作人员咨询岗位情况。深入交流后，双方达成就业初步意向。“专业对口，待遇合适。”工作有了着落，马宝鹏很高兴。

“本场招聘会线上线下相结合，共有52家企业参加，推送岗位1600余个，涵盖铁路、航空、教育、营销等多个领域。”邯郸市人力资源服务产业园管委会主任赵连山说。

截至目前，邯郸市人社部门通过组织开展民营企业招聘月、高校毕业生暑期专项招聘会等系列活动，已提供岗位50余万个。胡晓斌表示，下一步，当地人社部门将以做实做细基础数据为重点，完善数字化就业创业服务体系，推动实现更加充分更高质量就业。

《 人民日报 》（ 2023年09月26日 06 版）

(责编：李依环、李昉)