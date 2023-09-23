新华社北京9月22日电 近期，一些地方“预制菜进校园”话题受到社会广泛关注。近日，记者就“预制菜进校园”采访教育部有关司局负责人。

据这位负责人介绍，学校食品安全和营养健康事关学生健康成长，教育部长期以来会同相关部门，切实落实党中央、国务院决策部署，严格落实食品安全法等法律法规，先后制定实施了《学校食品安全与营养健康管理规定》《营养与健康学校建设指南》等制度规定，不断加强对学校食品安全和营养健康的管理。

食品安全法第五十七条规定，学校等集中用餐单位的食堂应当严格遵守法律、法规和食品安全标准；从供餐单位订餐的，应当从取得食品生产经营许可的企业订购，并按照要求对订购的食品进行查验。供餐单位应当严格遵守法律、法规和食品安全标准，当餐加工，确保食品安全。

这位负责人指出，党和政府高度重视学校食品安全，十分关心学生健康成长，广大家长期望孩子在学校吃得既绿色安全又营养健康。经研究，鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系等有效监管机制，对“预制菜进校园”应持十分审慎态度，不宜推广进校园。

(责编：胡永秋、杨光宇)