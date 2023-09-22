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传承文脉，打造精品力作

本报记者 张 贺
2023年09月22日08:40 | 来源：人民网－人民日报
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在国内外知名书展上，有一部皇皇巨著吸引着中外读者的目光，其厚重的内容、深刻的内涵、精湛的编校、精美的印刷，无不散发着精品力作的独特魅力。这部书就是《复兴文库》。

编纂出版《复兴文库》，是党中央批准实施的重大文化工程。

“使命光荣、责任重大，能够参与编纂《复兴文库》，中华书局全体员工深感自豪，决心倾尽全力打造无愧于历史和时代的精品。”中华书局执行董事、党委书记肖启明说。

围绕《复兴文库》出版，中华书局专门制定了工作制度，从编校到通读、审读，书局各个团队参与其中。中华书局副总编辑俞国林说：“《复兴文库》收入的文章前后跨越百余年，风格各异，形式多样，来源也很复杂，编辑审稿工作难度极大。”为便于工作，编辑们集中办公，采取集中编辑、集中审稿的模式，将工作中发现的问题制作成问题清单，建立台账。从目录、正文、标题到时间、作者乃至页码、书眉、题注等，一一安排专人审读核校。审核人员要在登记表上签字并存档，便于回溯问责。呕心沥血、精益求精，《复兴文库》编校质量得到了充分保证。

精湛的质量赢得了读者的肯定和赞誉，《复兴文库》第一至三编已实现第四次印刷。

目前，《复兴文库》第四、五编的编辑出版工作正加紧进行。“中华书局将坚持按照最高标准、最高要求，集中编校力量，全力以赴做好接下来的编辑出版工作，努力打造经得起历史检验的传世精品。”肖启明说。

商务印书馆是我国辞书出版重镇，《新华字典》《现代汉语词典》等是中国人家喻户晓的工具书。面对互联网时代澎湃的潮流，这家百年老店紧跟时代步伐，推出商务印书馆语言资源知识服务平台（涵芬APP），集成6000余万字、24部权威汉语工具书，实现智能化一站式词语查考及自主学习。

“涵芬APP使语言学习和阅读更加便捷、高效，极大降低了古文等阅读材料的门槛，词语即点即查，还可以观看视频，聆听名师讲解。”商务印书馆副总编辑余桂林说，涵芬APP所代表的新时代传播模式，将在中华优秀传统文化的传承发展中发挥重要作用。

海南出版社策划出版的长篇纪实文学《南繁——筑牢中国饭碗的底座》，荣获中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”图书类优秀作品奖。

为打造这部彰显时代精神的优秀作品，海南出版社的编辑们和作者一起下沉田间地头，历时3年，行程近2万公里，采访近百位老中青南繁科技工作者；拿到初稿后，4名责任编辑全心全力投入编校及文案撰写，并邀请作者参与封闭式读稿、改稿工作，使全书语言更加精练、生动；另有多名骨干编辑、美术编辑、质检员、印务人员全力配合攻坚小组，保质保量完成了任务。

海南出版社总编辑谭丽琳说：“新时代的出版工作者要以精品回馈伟大时代，以力作彰显民族精神。”

《 人民日报 》（ 2023年09月22日 08 版）

(责编：李昉、孙竞)

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