原标题：共同推进人类科学素质普遍提升

“世界面临着前所未有的挑战，科学素养起到指路明灯的关键性作用。”9月19日，2023世界公众科学素质促进大会在京开幕，联合国教科文组织代理自然科学助理总干事莉迪亚·阿瑟·布里托在致辞中表示，“科学素养深刻影响着公众，塑造着社会。它帮助公民在可信的科学基础和充满不确定性的未来之间作出明确判断，它影响社会对科学技术政策和投资的态度，它还引导年轻一代从事科学研究。科学素养的深度成为决定一个国家科学发展轨迹的根本因素。”

在联合国教科文组织科学部门科学政策与能力建设司司长胡少锋看来，全世界面临着一些共同问题：如何赢得公众对科学的信任、对抗虚假信息、更好地进行科学决策，如何在各国之间和各国内部共同推广更有效、更高质量的科学传播。应对这些问题，需要集合政府、科学界、教育机构以及媒体等一切利益相关方的努力。

“重大科技创新需要全球创新系统分工协作，更需要得到公众广泛的理解、支持和参与。科技工作者作为科学知识主要创造者，义不容辞肩负着提升公众科学素质的使命与责任。”中国科学院副院长常进表示，中国科学院近期启动了“千名院士·千场科普”行动，号召两院院士做国家科普事业的引领者、社会精神文明的创建者、高质量科普的示范者和国际交流合作的带动者，以高质量科学普及为科学创新厚植沃土，以高质量创新为科学普及提供知识源泉。

中国科学院院士、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员孙和平是一位科普践行者。去年6月，以他名字命名的精密测量院士科普工作室正式成立，目前科普队伍人数超过100人，通过媒体、电视台、网络、现场开展科普活动166场，线下受众超过2万人次，网络受众超过百万人次。

“科普能够有效提高国民素质，提升居民的生活质量，促进地区经济发展。做好科普，院士必须要起到领先作用。”孙和平深有感触，院士要亲自带队发声，形成示范引领和精神激励效应，同时组建高水平的队伍，采取有组织有建制的方式，积极引导邀请科研一线科技工作者开展科普活动，争取更好的传播效果。

“这也是科普形式多样化的一个方面，通过不同的电视频道、科普杂志期刊、报纸、网站发表文章，加大科普知识的供给和推广力度。”孙和平说。

胡少锋同样表示，政策制定者、学生、农民或是老年人，每个群体都有不同的科学素养提升需求，面对这样的复杂需求，要借助各种新的信息科技手段，在全球层面开展科普。

中国科学技术协会主席万钢强调，要鼓励和支持各国企业、高校、科研机构、社会团体、媒体等共同参与科普事业，加强科普资源与服务的开发传播、共建共享。要致力弥合科学素质鸿沟，共同推进人类科学素质普遍提升。

“现代化的最终目标是实现人自由而全面的发展。科学素质提升是实现人的现代化的基本要求，加强公众科学素质建设是各国现代化的应有之义。”万钢就此提出三点倡议：深化共识，突出科学素质建设的人民性；促进共享，增进科学素质建设的普惠性；加强合作，提升科学素质建设的持续性。

“国际合作是共同推进科普的关键。我们齐心协力将能打破分歧，达成更多共识。”莉迪亚·阿瑟·布里托说。

本届大会以“提升科学素质，共建繁荣世界”为主题，由中国科学技术协会、中国科学院和北京市人民政府联合举办，旨在探讨有效提升公众科学素质的方法、推动建立世界公众科学素质组织、搭建开放信任合作平台，携手推进联合国2030年可持续发展议程，努力为构建人类命运共同体注入深厚持久的科学文化力量。（记者 崔 爽）

(责编：李昉、熊旭)