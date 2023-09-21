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杭州亚运会火炬手施一公：体育和科研都讲究不断追寻

2023年09月21日08:14 | 来源：科技日报
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原标题：体育和科研都讲究不断追寻

　　 “对我来说，这像是充满意义的5000米。”手持亚运火炬奔跑、完成50米传递接力后，中国科学院院士、中国科协副主席、西湖大学校长施一公意犹未尽。

　　9月20日，在浙江省11个地市传递后，杭州第19届亚运会火炬传递重新回到杭州。担任第2棒火炬手的施一公在与第1棒、第3棒火炬手交棒时，共同挥拳打气、摆“金鸡独立”造型，令现场气氛更为热烈。

　　2008年2月，施一公全职回到中国，受聘为清华大学生命科学学院院长。作为知名结构生物学家，施一公也是热心体育、爱好长跑的业余运动员。此次在西湖大学所在城市担任亚运火炬手，施一公由衷感到骄傲。

　　“花时间锻炼身体，可能会让身体感觉疲倦，学习效率降低……”对于这类观念，施一公的看法是，适度锻炼可以改善身体机能，不是非要跑得气喘吁吁、满头大汗，而是在力所能及的范围内，用自己能接受和适应的方式，逐渐养成运动习惯，强身健体。“体育锻炼不是运动员的专属，是全社会每一位公民都可以享有的生活方式。”施一公说。

　　施一公的体育情结，源于少年时代的一次受挫。读初三那年，他意外地报了校运动会1500米长跑项目，结果跑了倒数第一。从那以后，施一公便开始练习跑步，从几百米到几公里、从公路到越野，经过一年多的锻炼，他的成绩显著提升。

　　在施一公的生活和职业生涯中，体育与科研多年来一路相伴：在清华大学求学期间成为国家二级运动员，创下1公里场地竞走项目校纪录；在美留学、工作18年间尝试踢足球、滑冰；回国任教、创办西湖大学后，坚持长跑，参加马拉松比赛……

　　火炬传递现场，施一公接受媒体采访时说：“我从初中就开始坚持跑步，至今也是每天都会跑步，算起来跑了40年，得益于坚持体育锻炼这一习惯，我的身体、工作都受益良多。”

　　“火炬传递的体育精神，体现的是人类克服困难、战胜自己、继续向前的精神。体育和科研有共同之处，没有‘最好’，都是在努力追寻更快、更高、更强。”施一公如是说。（记者江耘 何亮）

(责编：李昉、熊旭)

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