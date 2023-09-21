原标题：加强交流互鉴 赋能青年发展

漫步敦煌，聆听多元文化的千年回响；走进青岛，汇聚青年发展的澎湃动能。

9月5日至12日，全国青联举办2023上合组织青年交流营活动。11个上海合作组织成员国、观察员国的近百名青年代表，围绕文化传承、青年发展等主题进行考察交流，足迹遍及莫高窟、孔子六艺文化园、青岛奥帆中心等。

穿汉服、写汉字、学习传统礼仪……孔子六艺文化园里，中外青年在互动体验中领略中华文化的博大精深。

让世界青年感悟中华文化，促进文明交流互鉴，是这次活动的题中之义。

“中华文化充满魅力，蕴含着热情好客、开放包容的力量。”来自白俄罗斯的营员伊利亚·科雷热维奇20年前就接触了中国武术。他现场表演了一段武术，赢得阵阵掌声。

千年莫高窟，望着雕梁画栋、精美绝伦的石窟壁画，第一次来中国的哈萨克斯坦营员叶尔古兰·扎恩别伊索夫仿佛穿越古今，目睹不同时代的万千气象。

参观敦煌博物馆，见证古丝绸之路上各民族文化交融汇聚；游览青岛·明月山海经不夜城，感受传统与现代的奇妙碰撞……营员们一路拍照、一路交谈，增进了解、加深友谊。

“壁画随音乐舞动起来，中国展示传统文化的方式太美妙了。”音乐剧《飞天》令巴基斯坦营员塔亚巴·尼沙尔·卡恩深受启发，“巴中两国都有古老的文明，借助影像、故事、数字化等创新方式，可以将传统文化传播得更远。”

文化的感知跨越时空，文化的交流超越国界。

中国青年琵琶演奏者柳青瑶以一曲原创音乐《唐三彩》，展现传统文化的创新融合。各国青年围绕传统文化创新发展各抒己见：“要寻求保护与创新的平衡”“加强各国文化项目合作”“在丝绸之路沿线建立文化展示交流中心”……

青年是文化交流的使者，也是推动社会进步的宝贵力量。赋能青年发展，是这次活动的另一个重点。

考察智慧系统、探访博览中心、领略城市风光……营员们一边参观、一边提问，聆听城市建设中的青春故事，思考青年发展的无限可能。

餐厅里，游船上，树荫下，路途中，他们从不同角度畅谈体会、交流经验、相互启发——

“开设16个教育中心，结合青年职业特点，从管理、教育、文艺等不同方向加以培养。”俄罗斯营员安娜·阿波洛索娃介绍了本国青年工作的创新举措。

来自乌兹别克斯坦的营员伊斯洛姆·奥胡诺夫说，青年是推动经济社会可持续发展的重要力量，赋能青年发展要不断创新合作机制。

“不管形势如何变化，青年总能找到合作发展的方向。”吉尔吉斯斯坦营员阿伊达伊·玛克萨特别科娃希望各国青年务实交流、团结合作，共同推动上合组织宗旨和目标的实现。

“支持青年参与公共政策制定”“在人工智能、数据科学、物联网等信息技术领域大力培育青年人才”“为青年提供更公平的教育、更高质量的就业、更广泛的社会参与”……

在思维碰撞中，方向愈发明晰、信心更加坚定。

9月11日晚，交流营闭营式上，青年们放声歌唱、相互拥抱和祝福。歌声里，洋溢着推动不同文明交流互鉴、推动构建人类命运共同体的青春热情与美好期盼。（记者王明玉、黄玥）

(责编：李昉、熊旭)