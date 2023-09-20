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科普惠民 成风化人

——全国各地掀起科普日活动热潮

2023年09月20日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：科普惠民 成风化人

科普作品展览、科普教育讲座、科普公益推介、科普实操演练……连日来，2023年全国科普日活动在全国各地集中开展，一系列社会需要、群众喜欢、服务面广的科普活动陆续登场，让公众感受到创新的魅力。

今年全国科普日以“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题，各地发挥自身科教资源优势，将科学的种子播撒向广阔大地，科普之花处处盛开。

科普“走心”，群众“来电”

“碳探武昌伢，零碳探索家，去探索环保低碳的密码，成为保护生态的实干家，节能减排看我们武昌伢。”9月15日，在湖北省武汉市武昌区昙华林非遗广场，一台“科技赋能，筑梦古城”科普纳凉晚会揭开了武昌区全国科普日系列活动序幕。

欢快的开场歌舞《碳探武昌伢》展示了武昌区在青少年中，在双碳经济、碳金融方面独树一帜的“碳科普”。

紧接着，科普剧《誓言无声》讲述了黄旭华院士“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的高尚品质；武汉市第三医院内分泌科医生团队出演的科普小品《猪八戒减肥记》，现场科普肥胖带来的危害，为观众解答减肥疑问。

据介绍，全国科普日活动期间，武昌区将联合辖区各科研院所、全区全民科学素质纲要各成员单位、街道社区、学校、企业、科普教育基地，开展“科普润万家”“科学家讲科学”、健康科普讲坛、科普影视进社区、网络科普知识竞答、科普研学等150余场重点科普宣教活动。

“通过线上线下联动，为社会公众带来更具趣味性、体验性的科普活动。”武昌区科协相关负责人表示，希望借助这些活动普及科学知识，传播科学思维、科学方法，让更多的人爱科学、学科学、用科学。

在雪域高原，西藏自然科学博物馆“三区”科技人才服务队走进那曲市聂荣县，现场给公众带来马德堡半球实验、神奇的液氮以及美妙的气压等科学表演秀，并开展创建生态文明高地的科普宣传。

同时，服务队创新科普形式，深入基层社区，在聂荣县格那村开展虫草的诞生与演化、生物多样性保护等方面的科普讲座，并提供VR虚拟体验课程。通过实验表演、观众互动，向基层群众介绍自然科学知识和日常科学原理。

此外，西藏各地还组织开展了丰富多彩的科普活动，激发全民学科学、爱科学、用科学的热情，营造“人人都是科普之人、处处都是科普之所”的良好氛围。

零距离“聊科学”，手把手“用科学”

科普上“云”让更多人与科普零距离。

在“天津科普之夜”上，来自不同单位的科技工作者“摆摊设宴”向全国网友直播：应急管理部天津消防研究所运用VR技术，呈现自然灾害和火灾自救知识技能交互体验；天津市产品质量监督检测技术研究院运用便携式鉴定箱，教大家分辨真假珠宝玉石；南开大学通过脑机接口技术，运用不同思维指令实现对人形机器人的控制……网友们不时提问，科技工作者答疑解惑，在交流体验中让更多人学习科学、爱上科学。

不仅如此，天津科技馆还借助网络举办“科学‘答’人就是你”网络竞赛。围绕“防灾减灾”和“健康养生”主题，以“科学推文+网络竞答+场馆引流”模式，设置抽奖环节，通过互动提升民众的参与积极性，以寓教于乐的方式提升公民科学素质。

“今年全国科普日期间，在全市开展高品质科普活动近千场，让市民‘零距离’体验科普盛宴。”天津市科协副主席夏秋雨表示，天津科技工作者们将围绕卫生健康、数字素养、知识产权、安全生产等百姓关注的热点，普及大数据、人工智能、元宇宙、量子科技等前沿科技，以及载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机等重大成果。

17日，记者在安徽合肥市系列科普讲座现场看到，孩子们正与科研工作者零距离“聊科学”；通过科学小实验，科研工作者带着孩子们手把手“玩科学”。活动期间，科学群展将震撼来袭。量子科技、核聚变能、深空探测等多个重大科技领域的“明星”成果将组团亮相，观众可近距离看到“人造小太阳”EAST核聚变实验装置模型、超导样品、磁悬浮实验、天都一号和二号模型等。

同时，合肥还举办多场精彩论坛和科学“大秀”，包括九章论坛、科技资源科普化论坛、无人机表演秀、机器人表演秀、航空赛道表演等。

传承科学精神，助力创新驱动

亲近自然，探寻绿色贵阳和“中国天眼”的奥秘。记者了解到，在国家天文台的大力支持下，贵州省科技厅将于9月22日组织66名中学生赴500米口径球面射电望远镜（简称FAST）开展“青少年FAST天文科普研学活动”，了解“中国天眼”的前世今生。届时，国家天文台的老师将为学生详细讲解FAST项目，分享“中国天眼之父”时代楷模南仁东先生的事迹和精神。

9月17日，“爱粮节粮 从我做起——降油增绿，共创美好生活”全国科普日活动在武汉轻工大学举办。活动现场，35家粮油科普教育单位共同发布《“爱粮节粮 从我做起”科普宣传响应书》，组织公众参观武汉轻工大学中国油脂博物馆，油脂领域专家学者围绕大食物观、吃好油、出好油、储好油等话题开展科普讲座。中国粮油学会副理事长兼秘书长张成志说，此次活动将推进科普进校园，带动高校师生争当“爱粮节粮”的践行者和宣传者。

同一时间，福建省农村专业技术协会科技志愿服务队、福建省老科学技术工作者协会科技志愿服务队、福建省食品科学技术学会科技志愿服务队冲在一线，举办“百名院士专家百场科普报告”和科技志愿服务民营企业发展专项行动出征仪式。

福建省科协相关负责人介绍，为服务全省民营企业发展，发挥组织桥梁和纽带作用，聚焦福建民营经济强省战略以及企业提升创新能力的迫切需求，印发《福建省科协服务企业科技创新若干措施》（以下简称《若干措施》）。根据《若干措施》，福建遴选10家省级学会，组成科技志愿服务队伍，走进民营企业开展服务，帮助民营企业解决科技难题，实现科技成果转化，提升民营企业创新能力。（记者吴纯新 陈曦 吴长锋 谢开飞 何星辉 杨宇航）

(责编：李昉、熊旭)

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