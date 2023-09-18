人民网北京9月18日电 （记者李依环）日前，北京航空航天大学党委书记赵长禄在沙河校区为2023级本科新生讲授题为“传承以空天报国为内核的北航精神，在强国建设、民族复兴伟业中绽放青春光彩”的“思政第一课”。

围绕“把握时代，坚定理想信念”“读懂北航，矢志空天报国”“砥砺自我，勇担时代重任”等方面，赵长禄带领同学们感悟党的创新理论的真理力量和实践伟力，了解学校70余年的辉煌历史和发展现状，勉励同学们牢记空天报国使命，实现全面发展，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

在授课中，赵长禄结合航空航天重大工程项目组织管理系统的运行模式，向同学们深入浅出地阐释了系统观念是具有基础性的思想和工作方法。同时，结合我国航空工业、航空发动机、无人机等从无到有、由弱变强的发展历程，引导同学们深刻认识坚持自信自立的时代意义。

赵长禄指出，党的二十大对教育、科技、人才统筹谋划、一体部署，教育在中国式现代化中的支撑引领作用更加突出。建设教育强国，龙头是高等教育。对于北航来说，必须扛起党中央赋予的职责使命，加快建设中国特色、世界一流大学，切实肩负起建设社会主义现代化强国的历史重任。

“近年来，学校锐意创新、服务国家，牵头承担多项重大科研任务，在无人系统、增材制造、航空发动机、电磁兼容等关键核心技术上取得重大突破，打造了一批国之重器。”对于未来规划，赵长禄表示，学校将大力建设环境优美、内涵深厚的校园环境，营造崇尚立德树人成效、崇尚卓越学术成就的良好氛围，使同学们在一流环境中成长成才。

围绕青年学生的个人成长，赵长禄向同学们提出四点期望，一是要把握好个人成长与国家需求的关系，心怀“国之大者”，融贯“小我”与“大我”；二是要把握好知识的专与广的关系，做到既“专而精”又“广而博”；三是要把握好知识学习与实践锻炼的关系，积极参与教学实践和课外实践创新，践行“德才兼备，知行合一”的北航校训；四是要把握好科学思维与艺术素养的关系，提升胸怀、格局、气质，做到德智体美劳全面发展。

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