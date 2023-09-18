原标题：接续奋斗 铸就水下“国之重器”

【老中青教师代表心声】

连日来，我的耳畔一直回响着习近平总书记的声声嘱托，从事水下潜器研究20年的我深感振奋。

水下潜器是高技术复合体，涉及控制、水动力、结构、材料、计算机等多学科交叉融合。我所在的海洋装置与控制技术团队，深耕海洋运载器的控制理论和工程应用研究，几代人接续奋斗，只为做好一件事，那就是面向国家需要，打造水下“国之重器”。

“科技工作者只有把自身技术优势与国家需求方向结合起来，想清楚所学专业与国家需求的相关性是什么，不怕‘题’小、从‘新’入手、持之以恒，才会越走越宽、越站越高、越望越远，最终登上科技创新的顶峰。”团队创始人、我国水下无人平台科技领域的开拓者边信黔教授始终坚定“将科研扎根国家需要”的信念，团队第二代掌门人严浙平教授带领我们接续奋斗，始终以建设海洋强国、科技强国为己任，不断推进前辈未竟的事业。

40年间，团队在重大科研攻关的锤炼中总结出了敢想、敢为、敢赢、求真、求实、求严的“三敢三求”科研文化，研制出一系列服务海洋强国建设的“国之重器”。

立足国家需求做真科研、出真成果，是我们的目标。为了得到试验的一手数据，团队成员们在海试任务中不畏严寒酷暑，奋勇争先、大胆质疑、认真求证、不断试验，在水下无人平台集群等前沿创新技术领域不断取得突破性进展，解决了水下无人平台总体集成优化、自主控制等难题，实现了我国水下无人平台的跨越式发展。

项目团队：记者 张士英、张胜、王斯敏 见习记者 季雅宁

(责编：郝孟佳、孙竞)