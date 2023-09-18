原标题：国家需要什么 我们就干什么

【老中青教师代表心声】

“国家需要什么，我们就干什么。”这是我从“哈军工”老教员身上学到的。2000年，在我准备去国外进修的前一天，得知一条在研船舶的抗爆抗冲击关键技术需要助力，我果断放弃了出国深造，毫不犹豫地选择为国家需要效力。这一干，又是20多年。

我将所学的势流理论和流固耦合理论运用到工程实践中，并将研究成果编撰成书。后来有人发现，书中提出的流固耦合问题同样可应用于航天领域。我这才知道，自己研究了半辈子的水动力学理论不但能“下海”，还可以“上天”，于是我带领团队开启了国内最早的跨介质动力学方向研究工作。通过十年不懈努力，2022年12月，团队与合作单位建成了拥有国内首个可实现“一次减压，连续实验”的大型水动力试验设施的复杂动力学与控制创新中心，为国之重器研制注入强劲动力。

中心进门处，挂着两幅油画肖像，画中人是已故的中国水动力大师、哈工程船舶学院戴遗山教授和以研究船舶结构动力学见长的哈工程船舶学院李维扬教授。对团队来说，这两幅肖像是纪念，更是鞭策。这个项目也是学校船海学科实力的体现，若没有戴遗山教授的势流理论、李维扬教授的流固耦合原理、黄胜教授的空化空泡理论以及徐玉如院士的高度智能化倡导等理论支撑，我们对航行器的运动和受力的测量就是一句空话。

“哈军工”老前辈们穷尽一生的研究成果和科研精神，如灯塔般照亮我们团队的前行之路，让我们更有底气更有信心在新征程上再立新功。

项目团队：记者 张士英、张胜、王斯敏 见习记者 季雅宁

(责编：郝孟佳、孙竞)