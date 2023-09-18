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坐冷板凳 做真科研 出真成果

讲述人：哈尔滨工程大学船舶工程学院2017级博士研究生 王春阳

2023年09月18日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：坐冷板凳 做真科研 出真成果

　　 【青年学子讲述】

　　 在导师韩端锋教授带领下，我所在的科研团队自2011年起开展极地工程装备研究。2015年，学校成立了极地大科学工程研究中心。经过十几年科研攻关，学校已成为我国极地船舶与海洋工程领域最主要的单位之一。

　　 2017年，“冰上丝绸之路”的提出，对我国极地领域的科学研究提出更高要求。然而，我国极地科研起步较晚，关键装备研发能力不足，诸多核心技术亟待突破。选择极地装备技术方向进行研究意义重大。于是，我坚定地选择了这个研究方向，力争通过多尺度力学方法解决极地环境载荷预报的技术难题。

　　 2018年2月，为了获得冰区载荷的第一手实验数据，我与团队顶着零下40摄氏度的极寒天气在俄罗斯诺维克湾进行冰力学性质的现场实验。极寒天气下，我们冻得上牙磕下牙，手也不听使唤。但我们努力克服困难，在极寒环境下连续工作十几天，为后续冰载荷数值研究提供了宝贵的数据支撑。

　　 博士研究的前几年，我一直没有取得实质性突破。每逢气馁时，我就会想起导师对我的教导。一项科研成果从无到有需要漫长的过程，“哈军工”人都能坐得住冷板凳、吃得了苦。通过不懈努力，我终于建立了一套极地环境载荷多尺度预报方法，推动极地冰载荷数值研究取得重要进步，为我国极区船舶设计提供了理论支撑。也因此，我参加了“雪龙2”号极地科考破冰船的科研任务，还参加了国家自然科学基金重大项目等5项国家级科研项目。

　　 传承和发扬“哈军工”优良传统，以祖国需要为第一需要，我们新一代会挺膺担当，奋力拼搏。

　　 项目团队：记者 张士英、张胜、王斯敏 见习记者 季雅宁

(责编：郝孟佳、孙竞)

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