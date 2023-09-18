王洛忠 程琼

原标题：以教育家精神涵养大国良师

在第三十九个教师节来临之际，习近平总书记致信全国优秀教师代表，指出：“教师群体中涌现出一批教育家和优秀教师，他们具有心有大我、至诚报国的理想信念，言为士则、行为世范的道德情操，启智润心、因材施教的育人智慧，勤学笃行、求是创新的躬耕态度，乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，胸怀天下、以文化人的弘道追求，展现了中国特有的教育家精神。”这是习近平总书记首次提出并深刻阐释教育家精神，充分体现了他对教师群体的殷切期望和对教师教育的高度重视。教育家精神是教育家和优秀教师在长期立德树人的生动实践中积累起来的宝贵精神财富，是人民教师精神风貌的生动写照，从精神层面凝聚了教师队伍的价值共识。广大教师要深刻领会教育家精神的精髓要义与价值内核，深刻认识教师在教育强国建设中肩负的神圣使命，以教育家精神涵养大国良师，以实际行动投身教育强国建设的生动实践。

以“心有大我、至诚报国”涵养大国良师的理想信念

习近平总书记指出：“正确理想信念是教书育人、播种未来的指路明灯。”在对黄大年同志先进事迹作出重要指示时，他用“心有大我、至诚报国”来诠释黄大年同志的爱国情怀。在南开大学考察调研时，他勉励师生们把学习奋斗的具体目标同民族复兴的伟大目标结合起来，把小我融入大我，立志作出我们这一代人的历史贡献。

“心有大我、至诚报国”彰显了人民教师以身许国的爱国情怀和胸怀“国之大者”的使命担当，是人民教师理想信念的价值底色。以“心有大我、至诚报国”涵养大国良师的理想信念，必须筑牢信仰根基，坚定对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，不断锤炼对党忠诚的政治品格，忠于党的教育事业，自觉贯彻党的教育方针，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践；正确处理好“大我”与“小我”的关系，把教师职业发展的“小我”融入实现教育强国、民族复兴的“大我”之中，与时代同步伐、与人民共命运，在“小我”与“大我”的互动统一中实现人生价值、升华人生境界。

以“言为士则、行为世范”涵养大国良师的道德情操

习近平总书记在中国人民大学考察时指出：“老师应该有言为士则、行为世范的自觉，不断提高自身道德修养，以模范行为影响和带动学生，做学生为学、为事、为人的大先生，成为被社会尊重的楷模，成为世人效法的榜样。”“言为士则、行为世范”彰显了人民教师高尚的道德情操和文化修养，体现了人民教师对教师职业的忠诚和热爱。

以“言为士则、行为世范”涵养大国良师的道德情操，一方面，养成提升道德修养的思想自觉，坚持以德修身、以德立学、以德施教，以高尚的道德涵养人格，以扎实的理论培育人格，坚守精神信念高地和道德修养底线，做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者；另一方面，形成言传身教的行动自觉，坚持以身作则、率先垂范，做“经师”和“人师”的统一者，做学生为学、为事、为人的示范者，帮助学生扣好人生的第一粒扣子，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

以“启智润心、因材施教”涵养大国良师的育人智慧

习近平总书记在中国人民大学观摩思政课智慧教室现场教学时指出：“思政课的本质是讲道理，要注重方式方法，把道理讲深、讲透、讲活，老师要用心教，学生要用心悟，达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志。”教育是一门求知的学问，是一种启智的科学，更是一项传道的艺术，是教师育人能力和教育智慧的集中体现。以“启智润心、因材施教”涵养大国良师的育人智慧，就是要遵循教书育人规律，既注重专业知识技能的传授，也注重价值观念的培育，把知识传授与价值塑造有机结合起来；遵循学生成长规律，根据不同学生在认知能力、思维特点、情绪表达等方面的差异性，分层分段分类设计教育目标、构建课程体系，以学生喜闻乐见的方式进行思想引领和价值塑造。

以“勤学笃行、求是创新”涵养大国良师的躬耕态度

习近平总书记指出，“教师是教育工作的中坚力量”，“致力于解决实际问题，善于学习新知识、新技术、新理论”，“始终处于学习状态，站在知识发展前沿，刻苦钻研、严谨笃学，不断充实、拓展、提高自己”。这些重要要求无不指向教师的从教品格和治学态度。以“勤学笃行、求是创新”涵养大国良师的躬耕态度，既需要强化精神引领，引导教师见贤思齐，达成勤勉治学、躬耕实践的价值共识，为教师提供“比学赶超”的外部环境，激发教师内生动力；也需要鼓励教师求真求新，为教师更新知识结构、掌握新兴技术创造便利条件，激发教师创新活力，激励教师在教书育人和基础前沿、关键核心技术领域取得突破。

以“乐教爱生、甘于奉献”涵养大国良师的仁爱之心

习近平总书记指出：“教育是一门‘仁而爱人’的事业，爱是教育的灵魂，没有爱就没有教育。”正是因为对学生充满热爱，对教育事业满怀热情，广大教师才会“衣带渐宽终不悔”，坚守三尺讲台，潜心教书育人。“乐教爱生、甘于奉献”是教师这一“太阳底下最崇高职业”的精神底色，是千万教师爱岗敬业职业精神的缩影。以“乐教爱生、甘于奉献”涵养大国良师的仁爱之心，应引导教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向抱负，在师范生培养和教师教育培训中建立常态化的教师职业培训体系，持续强化教师的职业理想教育、职业道德教育和师德师风教育，不断提升教师的教育教学能力，增强广大教师为党育人、为国育才的责任感、使命感和紧迫感。同时，发挥好优秀教师的榜样作用，深入挖掘选树优秀教师群体和先进个人，大力宣传表彰教师楷模和师德典范，营造全社会“尊师重教”的浓郁氛围，不断提升教师的认同感、荣誉感、幸福感和满足感。

以“胸怀天下、以文化人”涵养大国良师的弘道追求

“坚持胸怀天下”是习近平新时代中国特色社会主义思想世界观和方法论的重要内容。“胸怀天下、以文化人”体现了中华优秀传统文化海纳百川的广阔胸襟和崇高情怀，蕴藏着大国良师立足自身求发展和放眼世界担大任的辩证智慧。以“胸怀天下、以文化人”涵养大国良师的弘道追求，一方面要以世界眼光关注人类命运，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，教师要主动应变，推进不同国家、学校、学科之间的密切合作，携手解决全球性复杂问题；另一方面要凝聚共建美好世界的广泛共识，教育是文化传承发展的重要阵地，更是促进世界和平发展的伟大事业，广大教师要树立人类命运共同体意识，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，引领学生在文明交流互鉴中践行和平与发展理念。

（作者：王洛忠 程琼，分别系北京师范大学政府管理学院教授、湖北师范大学马克思主义学院讲师）

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