本报记者 李 洋 季 芳

近日，中国女子冰球队在北京集结，开启新赛季备战，并为明年征战世锦赛顶级组做准备。“顶级组的竞争将更加激烈，我们会继续努力，夯实基础，力争在比赛中更进一步。”中国队主教练斯科特·斯宾塞表示。

在不久前进行的2023年国际冰联女子冰球世锦赛甲级A组比赛中，中国队以五连胜的战绩夺得冠军，时隔14年重返女冰世锦赛顶级组。谈及比赛，斯宾塞对队员们的表现十分满意，“对手实力很强，我们打得很积极，每一场比赛都在努力创造赢球机会。”

从北京冬奥会到今年世锦赛，中国女冰不断进步，风格打法更具特点，攻防节奏快速流畅。“我希望球队能打出快节奏，这也符合女子冰球运动的发展趋势。”斯宾塞表示，这要求队员在赛场上保持高度专注，具备良好的球感和球商。“高球商能够帮助球员更好地理解比赛，更快适应球队战术调整，这也决定了一名球员未来的发展前景。”

为了打造一支实力强劲、技战术特点鲜明的队伍，斯宾塞从去年开始前期准备，全国女子冰球锦标赛等一系列比赛成为考察和选拔球员的重要平台。本届世锦赛，中国队采用了新老结合的阵容，35岁的于柏巍担任队长，发挥了重要作用，孔明会、方新、康木兰、张喜芳等队员多次拿下关键分。多名年轻选手，虽然入选国家队的时间不久，但她们在比赛中的表现令人眼前一亮。年仅17岁的王佳欣首次站上世锦赛舞台，就为队伍贡献了一粒进球。21岁的门将陈缇娅进步快速，在比赛中频频上演精彩扑救。

“队员第一场比赛打得比较保守，但很快找到了状态，在后面的比赛中能够把教练组的战术安排执行到位。”斯宾塞表示，球队接下来计划与一些国外球队进行比赛，为年轻球员提供更多比赛机会，“她们需要加强体能，同时积累更多大赛经验，为世锦赛和2026年冬奥会做准备。”

斯宾塞认为，中国冰球接下来要进一步加大推广、普及力度。他说：“冰球运动的发展，得益于年轻运动员水平的提升以及参与人数的增加。希望有更多青少年参与冰球运动，这将为国家队提供人才保障，形成良性循环。”

《 人民日报 》（ 2023年09月14日 15 版）

(责编：李依环、李昉)