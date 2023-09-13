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青岛理工大学“就业直通车” 连通家校企三方

2023年09月13日08:14 | 来源：科技日报
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原标题：青岛理工大学“就业直通车” 连通家校企三方

“这边是正在建设的潍柴（青岛）智慧重工智造中心项目，现在我们急需既懂技术又懂管理的综合型人才，希望家长们引导孩子提前做好职业发展规划，增强就业意识。”9月初，青岛理工大学机械与汽车工程学院组织60余名2023级新生家长、2024届毕业生乘坐“就业直通车”来到雷沃重工集团有限公司参观，该公司办公室主任李德庆在现场介绍。

青岛理工大学机械与汽车工程学院将就业服务前置，从新生报到开始做好就业工作，引导新生家长提前了解就业形势，凝聚家校育人合力，共同做好就业育人工作。

“今年孩子报考的是机械与汽车工程学院车辆工程专业，我们对这个专业的发展前景并不了解，通过乘坐学院‘就业直通车’来企业参观交流，补上了这一课。作为家长，我们会和学校一起努力，帮助孩子提前做好规划，引导孩子真正成长为国家和社会所需要的人。”青岛理工大学2023级新生家长刘艳说。

“接下来，我们将邀请更多学生家长参与到‘就业直通车’活动中，一方面密切家校联系、增进沟通，另一方面，引导家长深度参与到学生就业中来，真正发挥家校合力育人作用。”青岛理工大学机械与汽车工程学院党委副书记董虎说。

“就业直通车”是青岛理工大学机械与汽车工程学院搭建企校合作交流、实现企业与人才精准对接的有力平台。该平台始终坚持以满足学生的就业需求为中心，围绕学生、服务学生、关爱学生，不断推动毕业生高质量充分就业。截至今年6月，“就业直通车”已发车7次，搭载311名学生奔赴企业和招聘会现场，帮助160余名学生顺利签约。（记者 宋迎迎 通讯员 吴 静）

(责编：李昉、李依环)

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