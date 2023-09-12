新华社北京9月12日电（记者徐壮、施雨岑）12日，“大学生网络素养能力提升大课堂”第一课《如何认识网络素养》正式开讲，为2023年国家网络安全宣传周校园日活动揭开序幕。今年校园日，教育部通过举办系列重点活动提升高校师生网络安全防范意识和网络安全防护能力，形成师生“共筑网络安全防线，同守网络清朗家园”的浓厚氛围。

据介绍，今年的网络安全素养能力提升大课堂包括6门精品课程，来自北京大学、中国传媒大学、中国政法大学等高校的6名专家，分别围绕“如何辨别网络信息”“如何识别网络诈骗”“如何严守国家安全底线”等主题展开讲授，并结合鲜活的案例解读，给予新时代大学生提升网络安全素养能力的实用对策与技能。

国家网络安全宣传周期间，教育部思想政治工作司指导中国大学生在线举办“守护青春 网络有你”全国大学生网络安全知识答题活动，以线上答题的方式深入普及网络安全知识，增强大学生网络安全意识和自我保护能力，鼓励大学生争做“网络安全达人”。

此外，中国大学生在线推出网络安全学习专区，聚焦网络安全精品微课、校园日高校活动风采及网络安全宣传成果三个主题模块，充分展现国家网络安全宣传周期间全国高校网络安全宣传教育成果，打造高校师生网络安全学习优质资源平台。

(责编：胡永秋、杨光宇)